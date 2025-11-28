Від 18 до 73 років: чому люди різних поколінь кидають усе і йдуть Шляхом святого Якова

Шлях святого Якова – Каміно-де-Сантьяго – щороку приваблює сотні тисяч людей з усього світу. Вони йдуть під дощем і під палючим сонцем, ночують у простих альберге та випробовують себе на витривалість. До того ж, багато мандрівників проходять цей маршрут наодинці. То що мотивує сучасного туриста вирушити у таку далеко не комфортну подорож?

Українка пройшла 300 кілометрів Шляхом святого Якова і дорогою зустріла багато інших паломників з усього світу. У своєму тіктоці @samoviddana вона опублікувала відео, в якому мандрівники розповіли, що саме мотивувало їх вирушити таким непростим маршрутом наодинці. Про це повідомляє 24 Канал.

Що мотивує людей йти Шляхом святого Якова?

Щоб пройти Шлях святого Якова, люди приїжджають з різних країн. Дорогою українка зустрічала німців, норвежців, канадців та навіть громадян Малайзії і Південноафриканської республіки. У кожного була своя причина пройти цей непростий шлях.

"Я тут, бо хотіла влаштувати собі особистий челендж, зробити все самостійно і змінити роботу", – розповіла 30-річна Джулія з Німеччини.

"Я тут, щоб подякувати Богу, який мене створив і дав мені це прекрасне життя", – поділився 58-річний Агнел-Джордж з Канади.

73-річна Бента з Норвегії вже не вперше вирушає у паломницькі маршрути по всьому світу. Вона зізналася, що це стало частиною її життя. Тепер вона щороку проходить сотні кілометрів, бо інакше – вже просто не може.

"Є дві причини, чому я тут. По-перше, я обожнюю ходити. Але якби хтось сказав мені 8 років тому, що я буду проходити по 24 кілометрів щодня, то я б посміялася. Коли я вперше пройшла Каміно, то відчула магію, яка потрапила у мою кров і тепер кличе мене щоразу. По-друге, у моєї близької подруги, яка раніше була моєю компаньйонкою у подорожах, діагностували рак грудей. Я йду цим маршрутом, щоб молитися за її зцілення", – поділилася 65-річна Маріта з ПАР.



Дорога Каміно-де-Сантьяго в Іспанії / Фото Depositphotos

"Я взяла перерву на роботі, бо все життя працюю. Я хотіла насолодитися природою, зустрітися з людьми й просто побачити цей світ. Я подумала: "Якщо хтось може зробити це, то чому я не можу?", – розповіла 45-річна Яна зі Словаччини.

Дорогою українка зустрічала й зовсім юних паломниць, які щойно закінчили школу і хотіли зрозуміти, чого хочуть від життя. Та більшість людей пояснювали, що йдуть Шлях святого Якова, щоб побути на одинці з власними думками.

Зверніть увагу! Цього року через сильні пожежі в Іспанії влада закривала частину Шляху святого Якова. Через ризики для життя паломникам заборонили проходити 50-кілометрову ділянку між містами Асторга і Понферрада.

Що треба знати туристам про Каміно-де-Сантьяго?