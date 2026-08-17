Речь идет о "Каменная Могила" возле села Мирное в Мелитопольском районе Запорожской области. В настоящее время эта территория временно оккупирована Россией, поэтому доступ к памятнику для украинцев ограничен. В то же время сама Каменная Могила остается важной частью культурного и археологического наследия Украины.

Что на самом деле представляет собой Каменная Могила?

На первый взгляд Каменная Могила – это 12-метровый каменный холм площадью около 1,6 гектара. Он состоит примерно из трех тысяч отдельных песчаниковых блоков. Между ними образовались многочисленные щели, гроты и пещеры. Именно они и сделали эту местность особенной для древнего человека.

В некоторых местах между каменными плитами было достаточно пространства, чтобы находиться там, однако главное назначение таких природных образований, вероятно, было связано не с обычным проживанием, а с обрядами и культовыми практиками. Самое ценное, что осталось внутри этих гротов, – это петроглифы.

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Как выглядит Каменная Могила / фото Романа Маленкова

На каменных поверхностях сохранилось более тысячи наскальных изображений. Их создавали разные поколения людей, которые жили в местных степях или проходили через них. Они охватывают чрезвычайно широкий временной период. Самые древние изображения датируются 24 тысячелетием до нашей эры, а самые поздние относятся уже к 11 – 13 векам нашей эры.

Почему Каменная Могила выглядит именно так?

История этого памятника началась задолго до появления здесь человека. Примерно 14 – 12 миллионов лет назад значительную часть территории современных украинских степей занимало Сарматское море. Оно охватывало территории, где сейчас расположены Черное, Азовское и Каспийское моря, а также обширные степные просторы. Именно в этот период сформировались большие песчаные отложения.

После того как море отступило, к ним прибавились красно-бурые глины, насыщенные железом и марганцем. Впоследствии на формирование местности повлияли уже совсем другие природные процессы. Во время таяния Днепровского ледника древняя долина реки Молочной наполнилась водой. Она вымыла песчаниковый монолит, который постепенно разрушался.

В результате вместо единого массива сформировались тысячи отдельных каменных плит. Природа создала здесь необычную систему каменных глыб, а люди впоследствии использовали ее в своих целях.

Для длительного проживания места было мало, зато для создания своеобразного природного святилища это место подходило гораздо лучше. И именно на этих каменных поверхностях разные поколения оставляли свои изображения.

Люди, посещающие эту достопримечательность, рассказывают об особых ощущениях и энергии этого места. Сюда приезжали представители различных биоэнергетических направлений, а также тибетский лама, который говорил об особой связи между земной природой и космосом. Впрочем, независимо от таких личных убеждений, главная ценность Каменной Могилы остается вполне материальной.