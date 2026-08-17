Йдеться про Кам'яну Могилу біля села Мирне в Мелітопольському районі Запорізької області. Нині ця територія тимчасово окупована Росією, тому доступ до пам'ятки для українців обмежений. Водночас сама Кам'яна Могила залишається важливою частиною культурної та археологічної спадщини України.

Що насправді являє собою Кам'яна Могила?

На перший погляд Кам'яна Могила – це 12-метровий кам'яний пагорб площею близько 1,6 гектара. Він складається приблизно з трьох тисяч окремих пісковикових блоків. Між ними утворилися численні щілини, гроти та печери. Саме вони і зробили цю місцевість особливою для давньої людини.

У деяких місцях між кам'яними плитами було достатньо простору, щоб перебувати там, однак головне призначення таких природних утворень, імовірно, було пов'язане не зі звичайним проживанням, а з обрядами та культовими практиками. Найцінніше, що залишилося всередині цих гротів, – це петрогліфи.

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Як виглядає Кам'яна Могила / фото Романа Маленкова

На кам'яних поверхнях збереглося понад тисячу наскельних зображень. Їх створювали різні покоління людей, які жили в місцевих степах або проходили через них. Вони охоплюють надзвичайно широкий часовий період. Найдавніші зображення датують 24 тисячоліттям до нашої ери, а наймолодші належать уже до 11 – 13 століть нашої ери.

Чому Кам'яна Могила має такий вигляд?

Історія цієї пам'ятки почалася задовго до появи тут людини. Приблизно 14 – 12 мільйонів років тому значну частину території сучасних українських степів займало Сарматське море. Воно охоплювало території, де нині розташовані Чорне, Азовське та Каспійське моря, а також значні степові простори. Саме в цей період сформувалися великі піщані відклади.

Після того як море відступило, до них додалися червоно-бурі глини, насичені залізом і марганцем. Згодом на формування місцевості вплинули вже зовсім інші природні процеси. Під час танення Дніпровського льодовика давня долина річки Молочної наповнилася водою. Вона вимила пісковиковий моноліт, який поступово зазнавав руйнування.

У результаті замість єдиного масиву сформувалися тисячі окремих кам'яних плит. Природа створила тут незвичайну систему кам'яних брил, а люди згодом використали її у власних цілях. Для тривалого проживання простору було небагато, зате для створення своєрідного природного святилища це місце підходило значно краще. І саме на цих кам'яних поверхнях різні покоління залишали свої зображення.

Люди, які відвідують пам'ятку, розповідають про особливі відчуття та енергію цього місця. Сюди приїжджали представники різних біоенергетичних напрямків, а також тибетський лама, який говорив про особливий зв'язок між земною природою та космосом. Втім, незалежно від таких особистих переконань, головна цінність Кам'яної Могили залишається цілком матеріальною.