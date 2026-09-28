Кролики захватили территорию: в Японии есть милый остров, за которым скрывается страшная история

В Японии есть остров, где свободно обитают сотни, а то и тысяча диких кроликов. Из-за этого его даже прозвали "Кроличьим островом". Туристы приезжают сюда, чтобы покормить милых зверьков и сделать атмосферные фото. Однако за милой туристической картинкой скрывается вовсе не сказочная история.

Окуносима – это небольшой остров во Внутреннем Японском море, который административно входит в состав префектуры Хиросима. Сегодня он известен большой популяцией диких кроликов, но в прошлом остров даже скрывали на картах из-за секретного производства химического оружия. Подробнее о "Кроличьем острове" расскажет 24 Канал.

Откуда на Окуносиме взялись кролики?

На Окуносиме кроликов можно увидеть где угодно – у дороги, на тропинках, возле туристических объектов или просто на побережье. Их точная численность неизвестна. Официальный туристический ресурс Японии отмечает, что на острове нет естественных хищников, а кошкам и собакам запрещено находиться на Окуносиме, поэтому численность кроликов может меняться. Например, во время пандемии коронавируса, когда на острове не было туристов, которые бы подкармливали животных, их популяция сократилась до 400 – 500 особей. Сейчас предполагают, что на острове может обитать около тысячи кроликов.

Само происхождение популяции точно неизвестно. По одной из версий, в 1971 году школьники, приехавшие на экскурсию на Окуносиму, выпустили восемь кроликов, от которых впоследствии и произошла современная популяция. Другая версия связывает появление животных с периодом после Второй мировой войны и лабораторными исследованиями. Что касается историков, то они ее опровергают. По их данным, подопытных кроликов с острова вывезли еще до появления современной популяции.



Жители "Кроличьего острова" / Фото JunTrep Cycling

Специальный корм для кроликов можно приобрести еще перед переправой в порту Тадануми. На самом острове его уже не купишь. При этом туристам рекомендуют соблюдать правила поведения: кроликов нельзя ловить, преследовать или брать на руки. Не стоит также оставлять еду возле их нор, кормить кроликов человеческой едой или высыпать корм прямо посреди дороги.

Какой жуткий секрет скрывает "Кроличьи остров"?

Хотя сегодня Окусиму в первую очередь ассоциируют с кроликами, в прошлом этот остров был связан с производством химического оружия. В 1929 году здесь построили секретный завод, а во время Второй мировой войны на нем производили иприт и слезоточивый газ. Из-за секретности объекта правительство пыталось скрыть его существование, а остров даже удаляли с некоторых карт.

После войны документы уничтожили, а запасы химических веществ утилизировали. Сегодня на острове остались руины военных объектов, напоминающие об этом периоде. В 1988 году на Окуносиме открыли Музей ядовитого газа. Его экспозиция рассказывает о производстве химического оружия и условиях, в которых работали люди на заводе.

Поэтому здесь, рядом с живописными тропинками, можно увидеть остатки бывших военных сооружений и узнать об истории, которую десятилетиями пытались держать в тайне. Именно это контрастное сочетание создает необычную атмосферу на Окуносиме.