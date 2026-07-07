Худший выбор для новичков: блогерша назвала страну, с которой не советует начинать путешествия

Благодаря безвизовому режиму и доступным ценам путешествия по Европе уже давно перестали быть чем-то недоступным и далеким. Все больше людей открывают для себя путешествия, и как только попробуют их – уже не могут остановиться. Однако есть одна страна, в которую не стоит ехать тем, кто только начинает путешествовать.

Украинская тревел-блогерша Евгения Прорвина объездила многие страны Европы. Она назвала одну, которую советует избегать новичкам – сюда лучше ехать уже после того, как вы побывали хотя бы в нескольких странах.

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Куда не стоит ехать в первое путешествие?

Вы удивитесь, но речь идет об Италии. Причина вовсе не в том, что здесь сложная логистика, языковой барьер или культурные различия, просто Италия слишком красива и разнообразна и сразу задает высокую планку. После нее другие страны уже не удивляют.

Если вы только начинаете путешествовать по Европе и находитесь на старте своей "тревел-эры", то худшая для вас страна, которую вы можете сейчас посетить, – это Италия. Говорю как человек, который объехал почти всю Италию и не один раз,

– рассказала Евгения.

Трэвел-блогер объяснила, что после Италии другие города Европы казались ей уже не такими красивыми, горы – не такими величественными, а озера – не такими живописными. Разве что итальянская кухня после Италии может быть везде вкуснее. В Италии даже обычные нетуристические деревни очень живописны.

В Италии так много красивых мест, что Евгения просто решает посетить их еще раз, вместо того чтобы поехать в Албанию, Хорватию или Грецию.

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Куда поехать в Италии?

Опытный путешественник Виниус Костра побывал в 50 городах Италии и назвал тот, который поразил его больше всего. Интересно, что большинство туристов даже никогда не слышали об этом городе, но именно он полюбился путешественнику. Речь идет о Чефалу на острове Сицилия. Добраться до города можно на поезде из Палермо, время в пути займет менее часа.

В Чефалу словно попадаешь на другой континент – здесь гораздо чище и спокойнее, чем в Палермо. Вместо сплошного хаоса – тихие средневековые улочки, широкая набережная и красивые виды на скалы.