Украинка назвала самую большую ошибку, которую туристы могут совершить на Бали

Отдых на Бали – это мечта многих любителей путешествовать. Однако, приезжая на этот остров, ненароком можно сделать одну важную ошибку, которая повлияет на общее впечатление от поездки. Поэтому перед тем, как ехать, важно понимать специфику Бали.

Бали – это не один курорт и не одна атмосфера. Это десятки разных миров. Именно поэтому очень важно не засиживаться на одном месте. Об этом рассказала туристка из Украины Олеся, которая ведет свой тикток-блог под ником @olesia.orchids.

Какая самая большая ошибка туристов на Бали?

По словам Олеси, самая большая ошибка туристов на этом острове в Индонезии – это приехать в одно место и остаться в нем на весь отдых. На Бали есть так много локаций, которые совершенно не похожи между собой, что просто грех их не увидеть.

Как вариант украинка советует сначала приехать в Улувату. Здесь есть океан, высокие скалы, пляжи с бирюзовой водой и самые красивые закаты. Как пишет Bali holiday secrets, этот город считается одним из лучшим в мире для серфинга. Главная локация для серфинга расположена возле пляжа Сулубан, где надо проплыть через пещеру, прежде чем прыгать на большие волны. Но это все лишь одна сторона острова.

Регион Улувату на Бали / Фото Depositphotos

Если сесть в автомобиль и проехать 2 часа в центральную часть острова, то можно попасть в совершенно другой мир. Добраться туда легко можно на такси. Украинка советует выбирать между службами Grab и Gojek – приложения можно загрузить на телефон. Стоит поездка примерно 20 евро, но она точно стоит этих денег.

Здесь есть город Убуд и, по словам украинки, это самое зеленое место, которое она видела в своей жизни. Настоящие джунгли, рисовые террасы, реки, водопады, обезьяны – здесь невероятная природа. Кроме того, есть много храмов и интересная культура.

Рисовые террасы в Убуде / Фото Depositphotos

Олеся думала, что на Бали ее уже ничего не удивит – пока не проехалась еще час до вулкану Батур и снова оказалась в другом мире. Здесь было значительно меньше туристов, спокойная атмосфера, туман, горы, свежий воздух и горячие источники.

Такое ощущение, что за это путешествие я посетила не один остров, а три разные страны. Даже не представляю, сколько еще красивых мест есть на Бали,

– рассказала украинка.

Что может разочаровать на Бали?

Другая украинка, которая отдыхала на этом тропическом острове, рассказала, что ей здесь не понравилось. По словам путешественницы, ее "розовые очки были разбиты". Девушка разочаровалась из-за так называемого налога белого человека – на рынках ей, как туристке, всегда называли большую цену, чем местным. Из-за этого она перестала посещать рынки и скупалась исключительно в супермаркетах.

Кроме того, насмотревшись видео блогеров, девушка ожидала очень дешевые цены. Выяснилось, что в хороших заведениях на Бали цены как в Киеве, а потому комфортная жизнь здесь совсем недешевая.