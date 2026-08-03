27 образов из 9 вещей: интересный способ упаковки одежды, который помогает путешествовать без чемодана

Собираться в путешествие только с маленькой сумкой кажется почти невозможным, особенно когда авиакомпании строго ограничивают размеры ручной клади. Однако в соцсетях набирает популярность метод "упаковки судоку", который обещает помочь взять все необходимое и при этом избежать лишних расходов на багаж.

Плата за багаж в бюджетных авиакомпаниях часто обходится дороже, чем сам авиабилет. Именно поэтому путешественники все чаще ищут способы уместить вещи в бесплатную ручную кладь. Одним из самых популярных лайфхаков этого лета стала система "Sudoku Packing" ("упаковка судоку"). Ее популяризировала тревел-блогер Натали Шакер, которая утверждает, что этот способ помог ей значительно упростить сборы в путешествие и больше не переплачивать за багаж во время коротких поездок.

Что такое метод "упаковки судоку"?

Основная идея метода заключается в том, чтобы не брать много разной одежды, а заранее составить универсальный гардероб из девяти вещей, которые легко комбинируются между собой. Перед началом сборов Наталья советует представить себе предстоящую поездку и подумать, какие именно образы действительно понадобятся.

После этого нужно отобрать всего три верха, три низа и три вещи для верхнего слоя – это могут быть кардиган, свитер, куртка или шарф в зависимости от погоды в месте отдыха.

Как из 9 вещей составить 27 образов?

Все выбранные вещи нужно условно расложить по принципу сетки 3 на 3. Каждый верх сочетается с каждым низом и любым элементом верхнего слоя. Благодаря такому подходу девять предметов одежды позволяют составить до 27 различных комбинаций. Это дает возможность выглядеть по-разному даже во время многодневного путешествия, не перегружая сумку лишними вещами.

Кроме того, блогер рекомендует взять три пары обуви. При этом каждая пара брюк, шорт или юбок должна сочетаться как минимум с двумя парами обуви. Если вещь недостаточно универсальна, ее лучше оставить дома.

Кому подойдет этот способ упаковки?

Метод "упаковки судоку" больше всего подходит тем, кто отправляется в короткие путешествия и хочет обойтись только бесплатным ручным багажом. После компактной упаковки в сумке остается место для косметики, туалетных принадлежностей и небольших аксессуаров.

В то же время для длительных поездок девяти предметов одежды, скорее всего, будет недостаточно. В таком случае путешественникам придется либо расширять гардероб, либо оплачивать дополнительный багаж. Именно поэтому этот лайфхак в первую очередь рассчитан на короткие отпуска или выходные, когда важно максимально эффективно использовать пространство в ручной клади и избежать лишних расходов.