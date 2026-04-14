Работники аэропорта раскрыли, какой багаж самый прочный при перевозке

Во время путешествий большинство людей сосредотачивается на маршрутах и билетах, но часто недооценивает вопрос безопасности собственных вещей. Потеря или повреждение багажа – это распространенные ситуации, с которыми сталкиваются путешественники.

Работники багажного отделения поделились советами из собственного опыта, которые помогают уменьшить риск повреждения чемоданов во время авиаперелетов и сделать багаж более безопасным, рассказывает Express.

Смотрите также Как пережить полет без дискомфорта в ушах: проверенные советы от украинцев

Какой тип багажа будет наименее поврежден при перевозке в самолете?

По словам сотрудников аэропорта, наиболее практичный вариант – это чемоданы с прочным корпусом, хорошими колесами и мягкой внутренней обшивкой. Такая конструкция лучше выдерживает нагрузку в багажном отсеке, а также лучше защищает вещи внутри. Важно также, чтобы колеса были качественными, ведь именно такие чемоданы реже бросают или повреждают во время транспортировки.

Еще один совет – обязательно использовать багажные бирки с контактной информацией или даже уникальные отметки на чемодане, чтобы его было легче узнать на ленте. Некоторые работники также советуют дополнительно использовать трекеры, например AirTag, чтобы в реальном времени отслеживать местонахождение багажа и быстро понять, дошел ли он до пункта назначения.

Смотрите также Секреты быстрого прохождения проверки в аэропорту, которые стоит знать каждому туристу

Как защитить свои вещи в чемодане?

Во время путешествий стоит заранее позаботиться о безопасности своих вещей, ведь даже чемодан с замком не гарантирует полной защиты. Эксперты советуют придерживаться простого правила: не класть в багаж ничего критически важного. Паспорт, деньги, документы, лекарства и другие необходимые вещи лучше всегда держать при себе, ведь любой багаж, который исчезает из поля зрения потенциально может быть потерян или открыт.

Отдельное внимание стоит обратить на замки. Популярные TSA-замки не являются полностью надежными, поскольку их можно открыть специальным универсальным ключом, который легко приобрести. Это означает, что рассчитывать только на замок не стоит – важные вещи лучше просто не оставлять в чемодане.

Деньги рекомендуют не хранить в одном месте. Лучше разделить наличные на несколько частей: одну для ежедневных расходов в кошельке, другую спрятать отдельно, например, в скрытом кармане или специальном тревел-кошельке. Это поможет уменьшить риски в случае потери или кражи.

Перед поездкой также стоит критически оценить, какие вещи действительно необходимы. Чем меньше ценных предметов в багаже, тем меньше рисков во время путешествия. Такой подход помогает сделать поездку не только более комфортной, но и значительно безопаснее.

