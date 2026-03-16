Куда поехать в Европе на один день: лучший город для пеших прогулок

Весной туристы уже активно берутся за планирование путешествий. Для тех, кто хочет посетить одну из красивейших европейских стран уже в апреле рекомендуем присмотреться к бельгийскому Антверпену, который идеально подходит для пеших прогулок.

Исторический город поражает архитектурой, богатым культурным наследием, атмосферой уютных кафе и ресторанов, пишет Express. Эксперты по туристическим направлениям назвали Антверпен одним из лучших направлений для весеннего путешествия.

Чем привлекает туристов Антверпен?

Антверпен часто называют модной столицей стран, однако весной он остается одним из недооцененных туристических направлений. Преимуществом города является удобная планировка. Местность равнинная, а большинство интересных мест расположены неподалеку друг от друга.

В этом преимущество Антверпена, поскольку город можно исследовать пешком, даже не пользуясь общественным транспортом. Среди мест, которые советуют посетить – Королевский музей изобразительных искусств Антверпена, где представлены шедевры фламандских мастеров и модернистов.

Туристам советуют прогуляться знаменитым Бриллиантовым кварталом Антверпена, через который проходит часть мировой торговли ограненными бриллиантами. И хотя Антверпен является вторым по величине городом Бельгии, он сохраняет гораздо более спокойную и аутентичную атмосферу, чем столица страны – Брюссель.

Архитектура города сочетает разные эпохи – от Средневековья до Возрождения и современных зданий. В центре на исторической площади Гроте-Маркт стоит городская ратуша XVI века, внесена в список наследия ЮНЕСКО. Над городом возвышается Собор Богоматери – одно из главных архитектурных сооружений Антверпена.

Город известен музеями. Среди самых интересных – Дом Рубенса, в котором когда-то жил и работал художник. Также здесь есть Музей Плантен-Моретус – единственный в мире музей, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО.

В апреле в городе уже достаточно комфортная температура. В день здесь в среднем достигает 13 – 15 градусов тепла, поэтому это прекрасная возможность для пешеходного знакомства с городом.

Большинство туристов при упоминании о Бельгии думает о Брюсселе, однако специалисты советуют ехать в Левен – средневековую жемчужину Фландрии, пишет European best destinations. Здесь есть роскошная ратуша в готическом стиле, дома из красного кирпича, лучшие чем в Брюсселе пивные залы и много велосипедных дорожек, чтобы удобно и безопасно кататься по городу.

Куда еще поехать весной?