В этом городе солнце светит почти круглый год: он расположен в Европе

В Европе есть еще места, которые не заполнены туристами, однако способны дать фору популярным курортам. Одним из таких является город, где солнце светит почти круглый год. Сюда стоит посетить тем, кто хочет совместить отдых у моря с прогулкой.

Речь идет о Картахене, за которой закрепился статус самого солнечного города, пишет Mirror.

Что нужно знать о Картахене?

Город расположен в регионе Мурсия и славится большим количеством солнечных дней – это более 3300 часов солнца в год. В среднем это около 283 часов солнца каждый месяц.

Климат здесь довольно мягкий и приятный. Весной температура держится примерно на уровне 23 градусов тепла, а летом уже может подниматься до 32 градусов. Именно поэтому этот город идеально подходит для путешествий в любое время года.

Однако Картахена – это не только о солнце, но и об истории. Город был основан более 2 десятилетий назад, но до сих пор сохранил немало культурных памятников и при этом не является настолько популярным, как другие направления Испании.

Среди впечатляющих мест эксперты выделяют:

Римский театр Картахены – это одна из главных исторических достопримечательностей города;

– это одна из главных исторических достопримечательностей города; Кастильо-де-ла-Консепсьон – расположенный на холме, с которого открывается панорама на порт;

– расположенный на холме, с которого открывается панорама на порт; Национальный музей подводной археологии.

А еще здесь советуют прогуляться по порту, чтобы увидеть эффектную городскую ратушу и почувствовать атмосферу старого морского города.

Кроме исторических памятников, в городе есть волшебный старый центр с узкими улочками, площадями и небольшими заведениями.

Удобная для пешеходов улица Калле Майор известна своей яркой атмосферой, вымощенными плиткой дорожками и архитектурой XIX века, что делает ее идеальным местом для погружения в испанскую культуру.

Портовый город на юге Испании почему-то остается без внимания туристов, пишет Travel off Path. Здесь сохранились римские памятники, среди которых – древний театр и старинная вилла с фресками и мозаиками.

Центр украшают пальмовые аллеи и здания с элементами модерна. Для пляжного отдыха подойдет бухта Кала-Кортина – уютное место с чистой водой и небольшим количеством людей.

Недалеко от исторического центра открывается доступ к побережью с красивыми пляжами. Особенно популярными считаются пляжи Ла-Манга и Кальбланке.

Преимуществом Картахены является ее доступность. Бокал пива здесь стоит примерно 150 гривен, а это гораздо дешевле, чем во многих европейских городах.

Кроме того, в городе есть много ресторанов со средиземноморской кухней, где можно поесть по доступной цене. А еще есть немало баров, кафе и заведений с террасами, где можно приятно провести вечер с видом на город.

Туристы описывают Картахену как красивый город с солнечным климатом и спокойной атмосферой, без толп туристов.

