Автотуризм – тренд лета 2021: какую машину выбрать для странствий по Украине

Украинцы все чаще интересуются путешествиями по стране, ведь здесь множество живописных мест, которые стоит посетить. Именно поэтому автотуризм становится популярнее.

Почему так складывается? На самом деле все очень просто – вы сам себе гид и путешественник.

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Почему автотуризм в тренде

Можно самостоятельно планировать маршрут, изменять и ни к чему не привязываться;

Есть возможность добраться на авто до самых отдаленных и уединенных уголков Украины. К тому же успеете посетить больше достопримечательностей;

Можно взять с собой множество вещей: велосипед или несколько огромных чемоданов с вещами, если позволяет размер машины;

Домашний любимец всегда с вами. Не придется мучить его в багажном отделении или клетке;

По желанию можно сэкономить деньги, например, переночевать в авто. Даже при полной загрузке автомобиля стоимость поездки будет значительно ниже, чем на самолете или поезде;

Бесспорным "плюсом" является мобильность. В любой момент можно остановиться у магазина и пополнить запасы;

И самое главное: по дороге вы насладитесь красивыми пейзажами и узнаете о существовании множества небольших городов и поселков.

Если вы планируете путешествие нашей живописной Украиной, обязательно рассмотрите все предложения, ведь дорога должна принести только положительные эмоции.

Чуть ли не каждый украинец мечтает приобрести автомобиль. Обычно, будущие водители обращают внимание на типы машин, особенности конструкции этих типов и их назначения, производителей, объем двигателя, привод, коробку передач и дополнительные опции. Главным же критерием при выборе остается – комфортное и безопасное передвижение, но не менее важна выгода. Все это о SKODA.

Одной из наиболее удачных моделей автомобилей для путешествий – есть SKODA KODIAQ. Недавно популярный кроссовер обновили. Он будет доступен в комплектациях Ambition, Style, L&K и Sport Line. В его активе теперь еще более выразительный дизайн, LED оптика, а также в зависимости от комплектации – матричные фары, усовершенствованные вентилируемые сиденья, задний радар Rear Traffic Alert и 10 динамиков звуковой системы CANTON.

Усовершенствованные дополнительные пакеты опций, которые традиционно позволяют клиентам сэкономить по сравнению с заказом каждой опции отдельно. Обновленный SKODA KODIAQ уже доступен для заказа в производство, цена на базовую версию составляет 835 881 гривну.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Кроме того, автомобиль сохранил хорошо известны два дизельных двигателя на 150 и 200 л.с., а также 2-литровый бензиновый TSI на 180 л.с. – все в комплекте с 7-ступенчатой ​​DSG и полным приводом.

Также покупателям доступны легкосплавные колесные диски в размере до 20 дюймов, и новые варианты отделки салона с различными декоративными панелями, дополнительными контрастными лентами и улучшенной светодиодной интерьерной подсветкой.

Набор систем-помощников дополнен улучшенной версией системы Crew Protect Assist, которая оснащается дополнительными датчиками в задней части автомобиля, реагирующие на опасность наезда сзади.

SKODA KODIAQ можно в 7-местной версии. Со сложенным третьим рядом сидений объем багажного отсека автомобиля составляет 2 065 литров.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

ООО "Еврокар" – официальный дистрибьютор автомобилей SKODA в Украине, совместно с банком-партнером "Ощадбанк" решили порадовать своих клиентов, и запустили уникальную кредитную программу SKODA Grace, которая предоставляет возможность приобретения нового автомобиля SKODA в кредит со льготным периодом в три года.

Также весной этого года во всей дилерской сети SKODA стартовала новая программа автокредитования. Главное преимущество – при авансе от 10% и сроке кредита до 7 лет, ставка составляет 0,01% годовых в первые три года кредита.

Чтобы оформить кредит, достаточно внести первоначальный взнос от 10% стоимости автомобиля. При этом процентная ставка первые 3 года – 0,01% годовых, а если кредит оформляется на срок более 3-х лет, то на оставшийся срок ставка составит 17,99% годовых на остаток по кредиту. Следует отметить, что кредит можно погашать досрочно, без комиссии в банке.

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Автомобиль года в Украине 2021

Безоговорочным лидером стала SKODA OCTAVIA (цена от 568 541 гривен). Кстати, если оформить кредит на 7 лет на SKODA OCTAVIA A8 с двигателем 1,4 TSI, мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач, то с первоначальным взносом 10%, средний платеж за первые 3 года составит 6 095 гривен в месяц, а в последующие годы – 8 296 гривен.



Автомобиль года в Украине 2021 / Фото: skoda-auto.ua

Рекомендованная розничная цена для SKODA OCTAVIA Active 1,4 TSI 110 кВт 6MG состоянию на 30.06.2021 года. Цена автомобиля меняется прямо пропорционально изменению курса доллара США к гривне, установленного НБУ на дату оплаты.

Подробнее с моделями бренда SKODA вы можете ознакомиться здесь.