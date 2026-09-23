Это худшие аэропорты: где в Европе чаще всего задерживают рейсы

Иногда первый день отпуска приходится проводить в аэропорту в ожидании у табло вылетов из-за задержки рейса. Особенно неприятно, когда из-за проблем в аэропорту приходится менять планы, пропускать стыковку или сокращать время на отдых. Этим летом некоторые европейские аэропорты часто заставляли пассажиров ждать, поэтому перед покупкой билетов стоит узнать, где риск задержки был самым высоким.

Европейский координатор по управлению воздушным движением Eurocontrol проанализировал пунктуальность вылетов в 30 самых загруженных аэропортах и выявил, в каких из них наблюдаются самые серьезные задержки. Об этом сообщает Daily Mail.

В каких аэропортах этим летом чаще всего возникали задержки?

Благодаря анализу удалось выяснить, в каких аэропортах Европы этим летом чаще всего задерживали рейсы, из-за чего туристам приходилось ждать вылета. На первом месте оказался аэропорт имени Умберто Дельгадо в Лиссабоне. Здесь пунктуальность вылетов составляет всего 52%, то есть каждый второй рейс вылетал из аэропорта с задержкой. К слову, этот аэропорт очень часто подвергается критике, а в прошлом году его даже признали вторым самым стрессовым аэропортом в мире. Поэтому, если есть возможность не лететь из Лиссабона, лучше ею воспользоваться.

Международный аэропорт Лиссабона / Фото Barbara Medvegy

На втором месте в рейтинге – аэропорт Цюриха, где лишь 53% рейсов были выполнены вовремя. На третьем – Пальма-де-Майорка, где фиксировались не только задержки, но и отмены рейсов. Также в пятерку аэропортов с наибольшими задержками вошли Афины и Манчестер.

Отметим, что аэропорт Манчестера признали худшим в Великобритании. По словам туристов, здесь очень грязно, огромные очереди в туалеты и кафе, а мест для сидения очень мало.

А какие аэропорты самые пунктуальные?

Самым пунктуальным аэропортом Европы признали Стокгольм-Арланда, который является крупнейшим международным аэропортом Швеции. В пятерку также вошли аэропорты Осло, Стамбула, Копенгагена и Стамбула-Сабиха Гекчен.

Кстати, варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена, из которого часто летают украинцы, имеет показатель пунктуальности 69%. Это довольно хороший результат, ведь именно этот аэропорт занял 11-е место в рейтинге.

В целом для европейских аэропортов этим летом пунктуальность составила 66,3%, что на 2,4% лучше, чем в прошлом году.