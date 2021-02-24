Одесса и Одесская область – это не только море, солнце, песок, креветки и курортные развлечения, но и огромное количество архитектурных чудес. Правда, некоторые полуразрушенные, но это только добавляет им атмосферности.

Редакция рассказала о заброшенных старинных усадьбах в Одессе и на окраине, которые точно стоит увидеть во время путешествия.

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Мавританский дворец

Владельцем здания с 78 комнатами был начальник канцелярии Суворова Иван Курис. Говорят, здесь даже были зеркальные лестницы, а вместо части потолка аквариум с рыбами. Сейчас же сооружение не имеет крыши, а вместо пола – трава.

Дворец назвали мавританским из-за стиля, ведь он совсем не характерен для сооружений юга Украины: зубчатые стены, окна различных форм, террасы, полукруглые лестницы, арочные ворота, различные купола и элементы готики.

Это архитектурная памятка государственного значения. Хотя она и ограждена на реконструкцию, но на месте есть охранник, поэтому попасть внутрь можно, попросив его об этом.



Мавританский дворец / find-way.com

Волчье логово

Это одна из тех усадеб, которая окутана мистическими легендами. В ней жил один из самых известных пациентов Зигмунда Фрейда – Сергей Панкеев, которому во сне мерещились белые волки, сидящие на дереве под окном, а потом один из них прыгает внутрь. Фрейд для анонимности называл его человеком-волком, так и усадьба генерала Дубецкого получила такое название.

В этом сооружении уже рухнула крыша, а между стенами растет трава и деревья, но от этого она имеет еще более мистический вид.



Волчье логово / thegard.city

Мангейм

Когда-то здесь было поселение немецких колонистов, которое и называлось Мангейм. Костел Рождества Пресвятой Девы Марии построен в традиционном стиле старой Европы: полукруглая стена с пятью арками. С приходом советской власти храм начал приходить в упадок. Сегодня это памятник архитектуры местного значения.



Костел Рождества Пресвятой Девы Марии / uk.wikipedia.org

Дача Параскева

Здание возведено в готическом стиле: башни, балкон с балюстрадами, окна, заостренные к верху и терраса. Дача принадлежала купцу греческого происхождения. По легенде, последний владелец проиграл дом в карты.

Сегодня замок является административным зданием санатория "Аркадия", поэтому вход внутрь и на балкон закрыт.



Дача Параскева / discover.od.ua

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Оранжерея Маразли

В дореволюционные времена здесь был прекрасный парк и два здания – верхняя и нижняя дача. Одна из них – на берегу моря. Это и неудивительно, ведь владельцем был тогдашний мэр Одессы – Григорий Маразли. Все, что осталось – оранжерея.

Само здание состоит из трех частей – центральной и двух боковых, все со стеклянной крышей. На ее территории небольшой искусственный водоем и пологий каменный грот с тремя проходами внутрь. В подвале когда-то была котельная. Сейчас осталась только металлическая часть купола здания.



Оранжерея Маразли / 048.ua

Напомним, ранее коренные жители Одессы посоветовали, где можно погулять в городе.

Также гид Екатерина Курлап порекомендовала туристам несколько идей для прогулок Одессой, после которых вы откроете ее по-другому.

Глава департамента Татьяна Маркова заявила, что в 2020 году Одессу посетили около 2 миллионов туристов. По сравнению с 2019 годом туристический поток упал более чем на 30%.