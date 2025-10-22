Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, начальник пресс-службы, в интервью 24 Каналу рассказал, могут ли задержать нарушителей и какие штрафы предусмотрены за нарушение пограничного режима.

Как штрафуют туристов за нарушение правил в пограничной зоне?

Отвечая на вопрос о том, кого могут задержать за нарушение, спикер отметил различные понятия – пограничной полосе и контролируемом пограничном районе. Пограничники могут задержать нарушителя, однако это не обязательно.

Есть пограничная полоса, где, кроме документов, надо письменное разрешение. А есть контролируемый пограничный район. Например, если нарушение в контролируемом пограничном районе, то необязательно может быть задержание. На такого человека может быть составлен протокол о нарушении правил пограничного режима и наложен штраф. Задержание – это необязательное действие. Оно может быть, а может не быть,

– сказал Игорь Заруднев.

В то же время спикер подтвердил, что за нарушение пограничного режима туристов или местных жителей может ожидать штраф.

"Да, есть штрафы. Они регламентированы статьей 202 кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушения влекут за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", – рассказал он.

Обратите внимание. Нарушение пограничного режима (пребывание в пограничной полосе без документов, удостоверяющих личность, и/или соответствующего разрешения) предусматривает наложение штрафа на граждан от 850 до 1700 гривен, а на должностных лиц – от 1700 до 2550 гривен. Те же действия, совершенные лицом повторно в течение года, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 1700 до 3400 гривен, а на должностных лиц – от 2550 до 5100 гривен.

Спикер отметил, что в большинстве случаев пограничники ограничиваются разговором без санкций.

На практике если человек может, как говорится, внятно объяснить пограничнику, что произошло, то санкций не будет никаких. Так, пограничники проведут работу или разговор, но санкций не будет. В соответствии со статьей 202 КУоАП о нарушении правил пограничного режима – штраф может быть наложен, а может и нет,

– сказал Заруднев.

Он добавил, что если пограничники понимают, что нарушение случайное – не обязательно будет составлен протокол.

"Если человек впервые нарушает и мы понимаем, что это нарушение случайное или человек действительно не знал и не намерен незаконно пересечь границу, то совсем не факт, что будет составлен какой-то протокол. Проведут работу с человеком, и на том все закончится", – резюмировал он.

Что нужно туристам для пребывания в пограничной полосе?

Чтобы пойти в горы и посетить другие туристические места в пограничной полосе, нужно иметь:

документы, удостоверяющие личность;

военно-учетный документ для военнообязанных мужчин в возрасте 18 – 60 лет;

разрешение руководителя органа охраны государственной границы, на участке которого вы планируете находиться.

Чтобы получить письменное разрешение, нужно обращаться к руководителю органа охраны государственной границы, на участке которого вы планируете находиться.

Например, в Черновицкой области следует обращаетесь к начальнику Черновицкого пограничного отряда. Контакты руководителей есть на официальном сайте Государственного пограничного отряда.