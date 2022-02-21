Дело в том, что самолеты некоторых компаний спроектированы таким образом, что ряд пассажирских сидений не имеет собственного окна. Как следствие вам придется провести несколько часов полета без удивительного пейзажа.

Интересно Будет летать, пока не будет войны: Ryanair не планирует прекращать полеты в Украину

Какие места не стоит покупать

Если вы хотите сфотографировать взлет или посадку, наблюдать за тем, как меняется во время полета картинка за окном или просто мечтательно смотреть в иллюминатор, следует обратить внимание на самолеты некоторых авиаперевозчиков. Так, пассажирам Ryanair не следует бронировать места 11A, 11F или 12F.

Авиакомпания неоднократно заявляла, что эти места не оборудованы окном, однако невнимательные пассажиры продолжают писать гневные комментарии и публиковать жалобы в соцсетях.

Такая же проблема есть и у других авиакомпаний, таких как easyJet и British Airways. Поскольку пассажиров не всегда предупреждают о потенциальном неудобстве, в сети можно найти множество недовольных отзывов.

Я заплатила за место у окна... а окна не было. Я хочу вернуть эти деньги. Спасибо,

– написала в твиттере пассажирка Челси Дебора.

Другой путешественник превратил свое путешествие в мем, отметив, что заплатил за место у окна 7 фунтов стерлингов.