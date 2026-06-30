Группу украинских туристов не пустили на Черногору, несмотря на оформленное разрешение: в чем причина

Даже тщательная подготовка к поездке не гарантирует, что все пойдет по плану. Именно в такой ситуации оказалась группа украинских туристов, которых не пропустили на Черногорский хребет, несмотря на заранее оформленные документы.

Украинская туристка поделилась в треде ситуацией, которая произошла во время похода на Черногорский хребет. По ее словам, несмотря на заранее оформленное разрешение на посещение приграничной зоны, ее вместе с группой не пропустили через блокпост. В посте девушка отметила, что вместо запланированного маршрута им пришлось любоваться пейзажами Черногоры с горы Кострича.

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Почему туристов не пустили на Черногорский хребет?

В комментариях к публикации автор объяснила, что разрешение они оформили заранее, распечатали все необходимые документы, однако на блокпосту их заявку не смогли найти. Оформить разрешение непосредственно на месте также не удалось. Им сообщили, что рассмотрение новой заявки занимает от трех до десяти дней.

Туристов не пустили на Черногорский хребет / тред zadorozhki_n

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Что нужно иметь для прохода по маршруту?

Перед походом на Черногорский хребет туристам необходимо соблюсти ряд требований, ведь часть маршрута проходит по приграничной зоне, сообщает Gra.travel. В частности, мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы: военный билет, призывное удостоверение или документ из приложения "Резерв+". При их отсутствии в проходе могут отказать, даже если разрешение на маршрут было оформлено.

Также не позднее чем за пять дней до похода необходимо подать заявление на прохождение туристического маршрута в администрацию 31-го пограничного отряда. После отправки заявления рекомендуется убедиться, что документ получен и передан на блокпост в Дземброне, ведь в противном случае заявку могут не найти во время проверки.

В заявлении необходимо указать маршрут, места ночлега и дату возвращения. Туристам рекомендуется придерживаться указанного плана путешествия и обязательно иметь при себе распечатанную копию поданного заявления. Это может помочь, если информация не отобразится в базе данных на блокпосту.

Кроме того, при прохождении контроля пограничники могут попросить подождать от 20 минут до двух часов, а также проводят проверку автомобиля, прежде чем разрешить дальнейшее движение.