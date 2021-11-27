Какие авиакомпании позволяют детям летать без сопровождения взрослых

Может ли ребенок самостоятельно улететь самолетом? Если да, то с какого возраста? И предоставляют ли украинские авиаперевозчики спецуслугу сопровождения несовершеннолетних пассажиров?

Портал avianews.com нашел ответы на все вопросы, касающиеся соло-путешествий несовершеннолетних пассажиров. Рассказываем о самом главном.

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Услуга самостоятельных перелетов несовершеннолетних маркируется пометкой – UM (Unaccompanied Minor). В таком случае ребенка от вылета до прилета сопровождают сотрудники аэропорта и бортпроводники. Вот, как это происходит у разных авиаперевозчиков.

Какие компании позволяют детям летать без сопровождения взрослых

С какого возраста дети могут летать без сопровождения / Фото Unsplash

Wizz Air

Согласно правилам перевозчика, дети могут путешествовать самостоятельно с 14 лет. С 16 лет пассажир может сопровождать ребенка, которому не исполнилось 14 лет.

Билеты ребенка и взрослого должны быть оформлены в рамках одного бронирования.

Чтобы связать отдельно бронированные билеты, следует связаться с колл-центром лоукостера по телефону в Украине +38 089 320 25 33. Сотрудники бесплатно свяжут бронирование. Регистрацию на рейсы нужно будет пройти онлайн, чтобы не платить дополнительный сбор за регистрацию в аэропорту.

Wizz Air не предоставляет услугу сопровождения детей младше 14 лет со стороны авиакомпании. То есть, дети без сопровождения вылететь из страны не смогут.

Ryanair

Лоукостер не разрешает детям до 16 лет лететь без взрослых или тех, кому уже исполнилось 16. При этом услуга сопровождения авиакомпанией не предоставляется.

Ребенок и взрослый должны находиться в одном бронировании. Если пассажиры забронировали билеты по отдельности, их придется связать через чат на сайте Ryanair. Услуга бесплатная в течение суток с момента создания первого бронирования. В противном случае за скрепление брони лоукостер взимает сбор в 30 евро.

Связать брони необходимо не менее чем за 4 часа до вылета. Сделать это в аэропорту нельзя.

После того как вы связали бронирование, взрослый пассажир должен зарегистрироваться на рейс онлайн, чтобы не платить сбор за регистрацию в аэропорту. Ребенка с отдельным бронированием можно зарегистрировать бесплатно в аэропорту при условии, что бронь была предварительно связана с броней взрослого.

МАУ

Лететь самостоятельно рейсами МАУ можно с 14 лет на внутренних и с 16 лет на международных рейсах. Пассажирам от 5 – 14 лет на внутренних и до 16 лет на международных рейсах нужно заказать билет по взрослому тарифу с услугой сопровождения авиакомпании. Стоит она от 35 до 150 евро за перелет в одну сторону.

Дети до 5 лет не могут лететь без сопровождения взрослого.

SkyUp / Bees Airline

Лоукостеры SkyUp и Bees Airline используют схожие правила полетов детей. На внутренние рейсы без сопровождения допускаются пассажиры, которым исполнилось 14 лет, на международные – 16 лет.

Если пассажир от 5 до 14 лет на внутренних рейсах и от 5 до 16 лет на международных рейсах летит без сопровождения взрослого, для него необходимо оформить услугу сопровождения со стороны авиакомпаний. Ее стоимость составляет 60 долларов за перелет в одну сторону.

Windrose

Сопровождение со стороны авиакомпании необходимо для детей до 14 лет на внутренних рейсах и до 18 лет на международных рейсах. Сопровождение в одну сторону стоит 50 долларов + комиссия (6 долларов).

Lufthansa Group

Авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines и Brussels Airlines имеют одинаковые правила по перевозке детей без сопровождения.

Дети, которым исполнилось 12 лет, могут лететь по тем же правилам, что и взрослые. Для детей от 5 лет до 12 лет необходимо сопровождение совершеннолетнего или авиакомпании. Услуга стоит от 85 евро на одну сторону.

С какого возраста дети могут летать без сопровождения / Фото Unsplash

Air France

На международных рейсах авиакомпании предусмотрено сопровождение детей от 5 – 15 лет. Эта услуга входит в стоимость билета. Пассажиры, которым исполнилось 15 лет, могут лететь самостоятельно.

KLM

На международных рейсах авиакомпании KLM требуется обязательное сопровождение со стороны авиакомпании для пассажиров от 5 до 15 лет. Услуга стоит от 100 евро до 300 евро за перелет. Пассажиры, которым исполнилось 15 лет, могут лететь самостоятельно.

LOT

Услуга сопровождения авиакомпании необходима для детей от 5 лет до 12 лет, которые совершают перелет самостоятельно. Сервис стоит от 30 до 90 евро в одну сторону. Пассажиры, которым исполнилось 12 лет, могут лететь как взрослые.

El Al

Самостоятельно могут лететь дети 5 – 16 лет при оформлении услуги сопровождения со стороны авиакомпании. Услуга стоит 100 долларов за перелет.

После 16 лет дети могут лететь самостоятельно. Дети до 5 лет могут лететь только в сопровождении родителей или пассажира, которому уже исполнилось 16 лет.

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Air Astana

Дети, которым исполнилось 5 – 16 лет, могут лететь рейсами Air Astana самостоятельно при условии оформления услуги сопровождения авиакомпанией. Эта услуга бесплатна. Для такого пассажира оформляется билет по тарифу от 50 до 100% тарифа взрослого пассажира. С 16 лет пассажир может лететь самостоятельно.

airBaltic

Дети, которым исполнилось 5 – 12 лет, могут лететь самостоятельно, если оформить услугу сопровождения авиакомпанией. Она стоит 60 евро за прямой перелет и 80 евро, если перелет включает пересадку. С 12 лет ребенок может лететь по тем же правилам и тарифам, что и взрослые.

Pegasus Airlines

Начиная с 12 лет дети могут лететь рейсами Pegasus Airlines самостоятельно. Сопровождение для них не нужно. Детям от 2 лет до 12 лет, летящим без взрослого, нужно покупать билет с помощью колл-центра авиакомпании.

Turkish Airlines

Turkish Airlines позволяет летать без сопровождения детям, которым исполнилось 12 лет. С 7 – 12 лет необходимо оформить услугу бесплатного сопровождения со стороны авиакомпании. По запросу можно попросить сопроводить ребенка, которому исполнилось 12 лет и до совершеннолетия. Для этого необходимо послать запрос в авиакомпанию.

Какие документы необходимы

Если ребенок летит за границу самостоятельно, он должен получить разрешение от обоих родителей или опекуна.

Если оформляется услуга сопровождения авиакомпании, разрешение на вывоз ребенка нужно оформлять на представителей авиакомпании.

Во многих случаях для детей, летающих в сопровождении представителей авиакомпании по сервису UM — Unaccompanied Minor, необходимо оформлять взрослый билет.

Точные условия для конкретного маршрута необходимо уточнить перед бронированием авиабилетов у конкретного авиаперевозчика.