Искренне поразили даже профи: пилотесса назвала свои самые любимые аэропорты
- Пилотесса Юля Слободянюк назвала своими любимыми аэропортами Тиват в Черногории, Ниццу во Франции, Порту и Мадейру в Португалии.
- Аэропорты Тиват и Ницца известны сложными условиями посадки, а Мадейру считают одним из самых опасных в мире из-за сложной взлетно-посадочной полосы и турбулентности.
Какие аэропорты у пилотов самые любимые? За всех не скажем, но пилотесса Юля Слободянюк поделилась своими личными впечатлениями.
Это Тиват в Черногории, Ницца во Франции, а еще Порту и Мадейра в Португалии. 24 Канал со ссылкой на LUKI_UA расскажет о них подробнее.
Пилотесса Юля Слободянюк поделилась опытом: какие у нее самые любимые аэропорты?
Юля Слободянюк интересно рассказала об особенностях Тивата и Ниццы, а мы добавим еще подробности об аэропортах Порту и Мадейры. Итак:
Тиват – это аэропорт среди скал Черногории, которые делают посадки с поражающими видами, но в то же время очень сложными. Пилоты выполняют часть захода визуально, ведь маневры в горной местности требуют точных расчетов скорости и траектории, а иногда и второго круга на посадку.
Ницца также красивая, но так же и сложная. Там непростые схемы взлета и посадки с шумовыми ловушками, которые контролируют шумовое загрязнение для городских районов. Нарушение правил таких мероприятий влечет за собой большие штрафы, вплоть до 20 тысяч евро для авиакомпании, что стимулирует пилотов критически четко выполнять все процедуры.
Аэропорт в Порту имени Франсишку Са Карнейру – второй по пассажиропотоку в Португалии, и всего в 11 километрах от центра города. Он известен компактностью, модернизированным терминалом и удобным транспортным сообщением. А океанические пейзажи добавляют ему интересных контрастов.
А вот аэропорт Мадейры часто называют одним из самых опасных в мире – пилоты проходят специальную подготовку для посадок здесь. Как отмечает Euronews, этот аэропорт (имени Криштиану Роналду, кстати) действительно имеет очень сложную взлётно-посадочную полосу: один конец стоит на бетонных столбах, а другой – недалеко от скал. А еще и ветры с близлежащих гор создают турбулентность, что иногда вызывает задержки или отмену рейсов.
Советы туристам: что следует обязательно помнить для путешествий самолетом?
Всегда приезжайте в аэропорт заранее, особенно если летите через крупные аэропорты со сложными процедурами и проверками. И не забудьте документы и проследите, чтобы с ними все было в порядке.
Обновляйте информацию о рейсах и погоде накануне и в день полета, ведь изменения могут быть быстрыми, особенно в сезоны дождей и ветров. И используйте приложения аэропортов и авиакомпаний для удобной навигации и доступа к оперативным уведомлениям.
Также учитывайте, что нарушения правил на борту самолета, например употребление алкоголя, курение или несоблюдение инструкций, могут привести к штрафам. А более серьезные – даже к аресту.
Частые вопросы
Какие аэропорты называет любимыми пилотесса Юля Слободянюк?
Юля Слободянюк выделила аэропорты Тивата в Черногории и Ниццы во Франции как свои любимые. Она также рассказала, что аэропорты в Порту и на Мадейре имеют свои особенности.
Почему аэропорт Мадейры считают одним из самых опасных в мире?
Аэропорт Мадейры известен сложными условиями для посадки. Его взлетно-посадочная полоса имеет один край на бетонных столбах, а другой – недалеко от скал. Также ветры с близлежащих гор создают турбулентность, что иногда приводит к задержкам или отмене рейсов.