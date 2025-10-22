Искренне поразили даже профи: пилотесса назвала свои самые любимые аэропорты

Какие аэропорты у пилотов самые любимые? За всех не скажем, но пилотесса Юля Слободянюк поделилась своими личными впечатлениями.

Это Тиват в Черногории, Ницца во Франции, а еще Порту и Мадейра в Португалии. 24 Канал со ссылкой на LUKI_UA расскажет о них подробнее.

Пилотесса Юля Слободянюк поделилась опытом: какие у нее самые любимые аэропорты?

Юля Слободянюк интересно рассказала об особенностях Тивата и Ниццы, а мы добавим еще подробности об аэропортах Порту и Мадейры. Итак:

Тиват – это аэропорт среди скал Черногории, которые делают посадки с поражающими видами, но в то же время очень сложными. Пилоты выполняют часть захода визуально, ведь маневры в горной местности требуют точных расчетов скорости и траектории, а иногда и второго круга на посадку.

Ницца также красивая, но так же и сложная. Там непростые схемы взлета и посадки с шумовыми ловушками, которые контролируют шумовое загрязнение для городских районов. Нарушение правил таких мероприятий влечет за собой большие штрафы, вплоть до 20 тысяч евро для авиакомпании, что стимулирует пилотов критически четко выполнять все процедуры.

Пилотесса Юля Слободянюк рассказала о своих любимых аэропортах: смотрите видео LUKI_UA

Аэропорт в Порту имени Франсишку Са Карнейру – второй по пассажиропотоку в Португалии, и всего в 11 километрах от центра города. Он известен компактностью, модернизированным терминалом и удобным транспортным сообщением. А океанические пейзажи добавляют ему интересных контрастов.

А вот аэропорт Мадейры часто называют одним из самых опасных в мире – пилоты проходят специальную подготовку для посадок здесь. Как отмечает Euronews, этот аэропорт (имени Криштиану Роналду, кстати) действительно имеет очень сложную взлётно-посадочную полосу: один конец стоит на бетонных столбах, а другой – недалеко от скал. А еще и ветры с близлежащих гор создают турбулентность, что иногда вызывает задержки или отмену рейсов.

