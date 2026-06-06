Вместо Рима и Парижа: об этих местах в Европе вы могли даже не слышать, но они удивительные

Когда речь заходит о путешествиях по Европе, большинство туристов прежде всего думают о Риме, Париже или Барселоне. Эти города действительно поражают архитектурой, но они настолько переполнены, что многим туристам здесь больше не нравится. Зато в разных уголках Европы спрятались малоизвестные городки, острова и природные локации, о которых многие путешественники даже не слышали.

Есть в Европе небанальные локации, которые способны подарить не меньше ярких впечатлений, чем самые известные туристические столицы. Со ссылкой на Travel Off Path рассказываем об удивительных местах, которые стоит добавить в свой список путешествий.

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Какие небанальные локации увидеть в Европе?

Регион Загори в Греции. Этот живописный горный регион на северо-западе Греции известен своими каменными деревнями, старинными арочными мостами и впечатляющими видами. Именно здесь расположено ущелье Викос – одно из самых глубоких в мире. Лучшее время, чтобы увидеть эту местность – весна. Именно в этот период природа расцветает, реки становятся полноводными, а туристов еще нет.

Живописный регион Загори в Греции / Фото Depositphotos

Остров Сенья, Норвегия. Лето в Европе ежегодно становится все жарче, так почему бы не попробовать что-то новенькое и не забронировать прохладный отпуск? Остров Сенья предлагает драматические виды на горы, фьорды и Норвежское море. Одной из самых известных локаций является смотровая площадка Tungeneset, откуда открываются виды на горный хребет "Зубы дьявола". Также туристов привлекает маршрут National Scenic Route Senja, который проходит вдоль побережья через самые красивые места острова.



Вид на одну из деревень на острове Сенья / Фото Depositphotos

Марван, Португалия. Этот средневековый городок на скалистой вершине переносит посетителей в прошлое. Он окружен старинными стенами и узкими мощеными улочками. Атмосфера здесь абсолютно спокойная. Главной достопримечательностью является замок Марван, с которого открывается вид на равнины региона Алентежу и соседнюю Испанию. Благодаря расположению в природном парке Серра-де-Сан-Мамеде это место популярно среди любителей пеших прогулок и природы.

Замок Марван в Португалии / Фото Sergio Fiuza

Банска Штявница, Словакия. Этот город относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО и является одним из самых красивых в Словакии. Когда-то Банска Штявница была одним из важнейших центров добычи серебра и золота в Европе, а когда ресурсы закончились, то город как будто застыл во времени.

Сейчас здесь туристов ждут Старый и Новый замки, исторический центр с барочной застройкой и система из 60 искусственных озер "тайхи", которые создавали для нужд шахт. Теперь в этих живописных озерах можно плавать, устраивать пикниты на берегу и любоваться природой.



Банская Штявница / Фото Vojtech Benko

Полуостров Беара, Ирландия. Полуостров Беара на юго-западе Ирландии менее известен туристам, чем соседнее Кольцо Керри, но не уступает ему красотой. Регион славится дикими побережьями, горными дорогами и уютными рыбацкими деревнями.

Одной из самых интересных достопримечательностей является канатная дорога к острову Дерси – единственная такая в Ирландии. Также здесь можно увидеть древние каменные круги, руины исторических сооружений и живописные панорамы Атлантического океана вдоль маршрута Ring of Beara.

Зеленый полуостров Баэра / Фото Depositphotos

Европа скрывает гораздо больше интересных мест, чем те, что обычно попадают в туристические путеводители. Небольшие исторические городки, отдаленные острова и живописные природные уголки могут подарить не менее яркие впечатления, чем самые известные столицы континента.