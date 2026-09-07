Пляжный сезон еще не закончился: какова температура моря в Одессе в сентябре 2026 года
Хотя календарная осень уже наступила, желающих поплавать в Черном море в Одессе по-прежнему немало. Погода в начале сентября позволяет провести время у воды, поэтому перед поездкой на побережье стоит проверить, насколько прогрелось море.
24 Канал рассказывает, какова температура воды в Одессе и как она меняется в течение сентября.
Какая температура моря в Одессе сегодня?
По состоянию на 7 сентября 2026 года температура воды в Одессе составляет +23 градуса. В городе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха днем достигнет +23 градусов, а ощущаться может как +25. Поэтому те, кто планируют отдых у моря, все еще могут отправляться на побережье.
На каких пляжах Одессы можно отдохнуть?
Всего в Одессе около 70 пляжей, из которых 20 являются муниципальными. В то же время разрешение на прием отдыхающих имеют отдельные пляжи и пляжные комплексы. Как указано на официальном сайте Одессы, по состоянию на 8 мая разрешение на прием отдыхающих имели следующие локации:
- 16-я станция Большого Фонтана: "Золотой берег", "Карма" и "Варадеро";
- 15-я станция Большого Фонтана: "Пляж-15";
- 14-я станция Большого Фонтана: "Куба";
- 12-я станция Большого Фонтана: "Паблик";
- 11-я станция Большого Фонтана: муниципальный инклюзивный пляж;
- 10-я станция Большого Фонтана: муниципальный пляж и "Чайка";
- Аркадия: два пляжа "Ред Лайн" и один пляж "Портофино";
- Малый Фонтан: "Ла Камбала";
- пляж "Дельфин": "Калетон" и инклюзивный пляж "Безмеж".