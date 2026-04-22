Эта страна является самой дешевой в Европе: некоторые туристы не могут найти ее на карте
Путешествия в последнее время становятся все дороже – начиная от стоимости перелетов до ежедневных расходов на отдыхе. Популярные туристические направления Европы уже давно перестали быть бюджетными, однако есть одна страна, в которой можно дешево отдохнуть, и без толп туристов.
Одним из таких направлений является Молдова – страна, о которой многие путешественники даже не задумываются, а некоторые туристы не сразу могут найти ее на карте, пишет Mirror.
Что стоит увидеть в Молдове?
Молдова расположена между Румынией и Украиной, однако остается малоизвестной среди туристов. Ежегодно сюда приезжает лишь 67 тысяч посетителей, а это значительно меньше, чем во все другие соседние страны.
Основной поток туристов направляется в столицу Кишинев. Город сочетает разные эпохи – исторические здания и советскую архитектуру. Центр достаточно компактный и удобный для прогулок, а большие зеленые зоны добавляют уюта.
Молдова известна своими виноградниками, которые славятся по всей стране. Туристам советуют наведаться в Милештий-Мис – самый большой винный погреб в мире.
Его подземные тоннели простираются на десятки километров и хранят примерно 1,5 миллиона бутылок вина. Здесь даже улицы названы в честь сортов вина.
Приятным бонусом в Молдове являются доступные цены. В местных ресторанах бутылка вина может стоить до 200 – 300 гривен, а напитки в барах гораздо дешевле, чем в других странах Европы.
Южнее столицы расположен исторический комплекс Старый Орхей. Здесь можно увидеть пещерный монастырь XIII века, высеченный в скалах, а также остатки древних поселений, датируемых еще VI веком до нашей эры.
Центральная улица Кишинева – бульвар Штефан-Чел-Маре считается одной из самых красивых в городе, пишет Trip my dream. Также туристам стоит посетить музей этнографии и естественной истории.
А еще в Молдове есть один из старейших природных заповедников Кодры, в котором обитает более 100 видов птиц и множество редких млекопитающих, включая благородного оленя и лесного кота. Страна хоть и маленькая, однако туристы смогут открыть для себя много нового.
Обратите внимание, что украинцам не нужна виза для въезда в Молдову, но важно соблюдать таможенные правила, пишет МИД Украины.
Существуют ограничения на ввоз определенных товаров, таких как ювелирные изделия, вина и электроника, а за нарушение таможенных правил могут конфисковать вещи, наложить штраф или депортировать.
