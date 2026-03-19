Рождается в пещере и сразу впадает в Черное море: эту реку считают самой короткой в мире
- Реку Репруа, расположенную в Абхазии, называют самой короткой в мире с длиной 18 метров.
- Но из-за политического статуса Абхазии и нюансов с Книгой рекордов Гиннесса это не может быть официально признано.
Эта река, конечно, не настолько короткая, чтобы ее перепрыгнуть вдоль. Однако пройти от истока до устья можно буквально за несколько шагов.
Речь идет о Репруа – реке в Гагрском районе Абхазии. Со ссылкой на kalingatv.com рассказываем о ней подробнее.
Самая короткая река в мире имеет всего 18 метров: что стоит знать о Репруа?
Что делает реку Репруа действительно невероятной? Во-первых, происхождение – питается она из Крубера-Воронья. Это самая глубокая известная пещера на Земле – более 2300 метров, а вход туда расположен на Арабикском массиве в 15 километрах от берега Черного моря и на высоте 2500 метров над уровнем моря.
Горы, подземные пустоты и карстовые лабиринты пропускают воду сквозь себя, прежде чем она попадает на поверхность. Даже не попадает – вырывается из-под скалы в виде мощного карстового источника. До 2000 литров в секунду.
И вот тут мы дошли до второго фактора: почти сразу, через 18 метров галечного берега, Репруа исчезает в Черном море. Именно потому эту реку называют самой короткой в мире. Правда, это не официальный рекорд, а скорее туристический.
В Книге рекордов Гиннесса звание самой короткой реки в мире до 2006 года держала американская Роу-Ривер в штате Монтана, она имеет 61 метр. Но потом эту категорию из реестра вообще убрали.
Вторая проблема – Репруа течет в Абхазии, а это непризнанная большинством стран мира территория (на бумаге это автономия Грузии, но фактически контролирует ее Россия). Поэтому официально зафиксировать рекорд через международные организации невозможно.
И есть еще третий нюанс – по замерам с другим уровнем моря длина реки может достигать 27 метров, как пишет worldatlas.com. А это уже не настолько впечатляет, как 18, и с этими параметрами есть реальные конкуренты в Норвегии и Индонезии.
Добавим, что Репруа течет на юго-западной окраине Гагры, одного из главных курортных городов Абхазии. Прямую дорогу к реке легко найти – спуститься по лестнице под железнодорожный путь и выйти на галечный пляж.
Вода там даже летом чрезвычайно холодная, ведь прошла сквозь километры подземных пород. А рядом растет большая смоковница, так что, если повезет, в нужный сезон можно будет сорвать спелые инжиры прямо над самой короткой рекой в мире.
Какие еще туристические реки мира стоит увидеть собственными глазами?
Янцзы, Китай. В ее бассейне живет более полумиллиарда людей, и здесь есть самый зрелищный каньон Азии – Три Ущелья, где река прорезает горы Ушань. Также это самая длинная река Азии, имеет около 6300 километров. Круизы по ней считают одними из лучших речных путешествий в мире.
Конго, Африка. Она уникальна сразу двумя рекордами. Первый – это единственная большая река в мире, что дважды пересекает экватор (один раз на север, второй на юг). И второй – она является самой глубокой рекой планеты, в некоторых местах речь о более 220 метрах.
