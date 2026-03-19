Рождается в пещере и сразу впадает в Черное море: эту реку считают самой короткой в мире

Эта река, конечно, не настолько короткая, чтобы ее перепрыгнуть вдоль. Однако пройти от истока до устья можно буквально за несколько шагов.

Речь идет о Репруа – реке в Гагрском районе Абхазии. Со ссылкой на kalingatv.com рассказываем о ней подробнее.

Самая короткая река в мире имеет всего 18 метров: что стоит знать о Репруа?

Что делает реку Репруа действительно невероятной? Во-первых, происхождение – питается она из Крубера-Воронья. Это самая глубокая известная пещера на Земле – более 2300 метров, а вход туда расположен на Арабикском массиве в 15 километрах от берега Черного моря и на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Горы, подземные пустоты и карстовые лабиринты пропускают воду сквозь себя, прежде чем она попадает на поверхность. Даже не попадает – вырывается из-под скалы в виде мощного карстового источника. До 2000 литров в секунду.

И вот тут мы дошли до второго фактора: почти сразу, через 18 метров галечного берега, Репруа исчезает в Черном море. Именно потому эту реку называют самой короткой в мире. Правда, это не официальный рекорд, а скорее туристический.

В Книге рекордов Гиннесса звание самой короткой реки в мире до 2006 года держала американская Роу-Ривер в штате Монтана, она имеет 61 метр. Но потом эту категорию из реестра вообще убрали.

Вторая проблема – Репруа течет в Абхазии, а это непризнанная большинством стран мира территория (на бумаге это автономия Грузии, но фактически контролирует ее Россия). Поэтому официально зафиксировать рекорд через международные организации невозможно.

Вот как выглядит река Репруа:

И есть еще третий нюанс – по замерам с другим уровнем моря длина реки может достигать 27 метров, как пишет worldatlas.com. А это уже не настолько впечатляет, как 18, и с этими параметрами есть реальные конкуренты в Норвегии и Индонезии.

Добавим, что Репруа течет на юго-западной окраине Гагры, одного из главных курортных городов Абхазии. Прямую дорогу к реке легко найти – спуститься по лестнице под железнодорожный путь и выйти на галечный пляж.

Вода там даже летом чрезвычайно холодная, ведь прошла сквозь километры подземных пород. А рядом растет большая смоковница, так что, если повезет, в нужный сезон можно будет сорвать спелые инжиры прямо над самой короткой рекой в мире.

