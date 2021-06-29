Какая разница между ремнями безопасности у пассажиров и бортпроводников: ответ стюардессы

В самолетах между ремнями безопасности в бортпроводников и пассажиров есть разница. У членов экипажа они прочнее и имеют больше точек фиксации тела. Чем оправдана такая отличие пояснила стюардесса.

Она наглядно показала как крепятся одни и другие ремни безопасности. Но Стюардесса Тая также обратила внимание на различные условия между бортпроводниками и пассажирами во время полета.

Актуально Скайдайвинг в Украине: где прыгнуть с парашютом и во сколько это обойдется

Чем оправдана разница в ремнях безопасности

Стюардесса рассказала, что ремни безопасности у членов экипажа крепче, поскольку они используют плечевые и поясные крепления. А пассажиры - только поясные. Однако главная функция ремней безопасности - удержать человека в кресла в рези турбулентности самолета.

В путешественников есть несколько дополнительных точек опоры, за которые они могут держаться в случае какой-то чрезвычайной ситуации. Например:

Спинка кресла спереди;

подлокотник;

собственно, ремень безопасности.

А на служебных местах их нет - они не имеют опор перед собой. Поэтому бортпроводники имеют дополнительные плечевые ремни.

Помощь о ремни безопасности: видео