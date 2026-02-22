Сахара, конечно, впечатляет – но: где расположена действительно самая большая пустыня в мире
- Самая большая пустыня в мире – это Антарктида, которая охватывает около 14 миллионов квадратных километров, что значительно больше, чем Сахара.
- Антарктида является чрезвычайно сухим местом, и это и еще некоторые особенности делает ее самой большой пустыней по научному определению.
Ее называют континентом крайностей. Там не только самое холодное, но и самое сухое и ветреное место на Земле. И это самая большая пустыня в мире.
Конечно, речь идет об Антарктиде. Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем обо всем этом подробнее.
В мире есть пустыня почти вдвое больше Сахары: где она расположена и чем уникальна?
Когда мы слышим слово "пустыня", воображение обычно рисует бескрайние песчаные дюны, а первая ассоциация – Сахара. Палящее солнце, возможно, одинокие пальмы или кактусы. Но правда в том, что природа имеет гораздо больше разнообразия.
Несмотря на отсутствие традиционного песчаного ландшафта, настоящим чемпионом по размеру среди всех пустынь планеты является ледяная. Именно так, самая большая пустыня в мире – это не жаркая Сахара, а покрытая льдом и снегами Антарктическая пустыня.
Чтобы принять это, стоит обратиться к научному определению пустыни: это регион с чрезвычайно низким уровнем осадков, менее 250 миллиметров в год, где жизнь существует в экстремальных условиях. Антарктида именно такая.
Антарктическая пустыня в целом охватывает почти весь континент Антарктиду, ее площадь составляет примерно 14 миллионов квадратных километров. Для сравнения, Сахара – третья по величине пустыня мира (второй считают Арктику, и она лишь немного меньше Антарктики) – охватывает "всего" около 9 миллионов квадратных километров. Антарктида больше более чем в полтора раза.
Здесь выпадает лишь 50 – 200 миллиметров осадков ежегодно, преимущественно в форме снега, что делает Антарктиду чрезвычайно сухим местом. В некоторых частях континента, особенно в долинах Мак-Мердо, осадков нет вообще миллионы лет. В Сахаре в целом меньше, где-то 25 – 100 миллиметров в год, однако не меньше, чем в самых сухих регионах Антарктики.
Самая низкая температура, зафиксированная на Земле, составляет минус 89,2 градуса, и это было именно в Антарктиде (и несмотря даже на столь экстремальные условия, здесь есть жизнь – пингвины, тюлени, киты и различные птицы, как указывает thetravel.com). Тогда как в Сахаре видели самую высокую температуру в мире – плюс 58. Эти два гиганта – абсолютные противоположности земного климата, но оба – пустыни.
Антарктическая пустыня покрыта толстыми слоями льда и снега, а ее уникальный ландшафт формировался на протяжении миллионов лет. Если Сахара поражает жарой и золотыми песками, то Антарктида завораживает холодным величием, где лед и снег создают пейзажи, похожие на другие миры.
Официально Антарктиду открыли участники российской экспедиции Беллинсгаузен и Лазарев. Однако первым помощником капитана Беллинсгаузена был полтавский дворянин Иван Завадовский, поэтому Украина также имеет отношение к этому событию. Поэтому вполне справедливо, что там действует и сейчас украинская станция "Академик Вернадский".
Какие еще уникальные туристические магниты мирового уровня стоит посетить?
Мадагаскар – самый уникальный остров мира. Его называют "восьмым континентом" из-за чрезвычайной самобытности – 90% всей дикой природы острова является эксклюзивной и не существует больше нигде на Земле. Это почти 100 видов лемуров, более 100 уникальных видов птиц, 7 разновидностей баобабов и тому подобное. Остров отделился от суперконтинента Гондвана 88 миллионов лет назад и с тех пор развивался самостоятельно.
Водопад Анхель – самый высокий в мире. Он расположен в национальном парке Канайма в Венесуэле, а общая высота его – 979 метров, из которых 807 – непрерывное свободное падение воды с вершины Ауянтепуй. Зрелище впечатляет – поток рассеивается в воздухе на тысячи капелек, создавая иллюзию вечного дождя, а добраться туда можно только через тропические джунгли или на самолете.
Частые вопросы
Почему Антарктиду считают пустыней?
Антарктиду считают пустыней по научному определению пустыни. Это регион с чрезвычайно низким уровнем осадков, менее 250 миллиметров в год, где жизнь существует в экстремальных условиях. Антарктида соответствует этим критериям.
Чем Антарктическая пустыня отличается от Сахары?
Антарктическая пустыня является крупнейшей в мире, охватывая примерно 14 миллионов квадратных километров, тогда как Сахара только около 9 миллионов. В Антарктиде зафиксирована самая низкая температура минус 89,2 градуса, а в Сахаре самая высокая плюс 58 градусов. Обе территории являются пустынями, но их климатические условия абсолютно противоположны.
Какими уникальными природными особенностями обладает Антарктида?
Антарктида известна уникальным ландшафтом, покрытым толстыми слоями льда и снега. Это место является домом для разнообразной жизни, в частности пингвинов, тюленей, китов и птиц, несмотря на экстремальные климатические условия. Она также является исторически важной, там также действует украинская станция "Академик Вернадский".