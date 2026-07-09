100 рупий на завтрак: туристка показала, что можно съесть в Непале за 29 гривен

Путешествия позволяют не только увидеть новые места, но и узнать, как живут местные жители, и попробовать их блюда. Украинская туристка показала, что купила в самом центре Катманду за 100 непальских рупий (29 гривен).

Именно с такой суммой путешественница @aleksandra_podorozhye отправилась на завтрак, по пути показав улицы Катманду.

По ее словам, многим может показаться, что это запущенный район, однако на самом деле не совсем привлекательно выглядит сам центр столицы Непала.

Как выглядит завтрак за 29 гривен?

Заведение, которое она выбрала, произвело на девушку неоднозначное впечатление. Старый ремонт, обдертые стены и очень простой интерьер вызвали у Александры ассоциации со столовой в тюрьме. Туристка призналась, что сначала даже было немного страшно заказывать еду.

Добавим, что купюра в 100 рупий выглядит очень красиво. На ней изображен индийский носорог, а на лицевой стороне – вид на гору Эверест. На ранних выпусках банкнот изображены непальские короли.

На завтрак туристка заказала традиционные непальские момо – популярное местное блюдо, похожее на пельмени, но размером как вареники. К ним девушке подали два соуса: ореховый и острый.

В этом заведении момо готовят только с тремя видами начинки: с курицей, мясом быка или в вегетарианском варианте. В одной порции – 10 штук, поэтому, по мнению девушки, за 29 гривен – это вполне достойный завтрак.

Еще одна интересная особенность местных заведений заключается в том, что при выходе посетители могут бесплатно взять сушеную местную траву, которую в Непале используют в качестве альтернативы жевательной резинке.

Как выглядит непальский завтрак: смотрите видео

Туристы рассказывают, что ежедневные расходы в Непале могут составлять около 20 долларов на двоих, включая питание и проживание.

Цены на еду в Непале очень доступные: традиционные блюда можно купить менее чем за 1 доллар, а аренда жилья начинается от 27 долларов за ночь.