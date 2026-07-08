Перестаньте скручивать одежду: как уместить больше вещей в чемодан благодаря простому правилу
Попытка путешествовать без лишних вещей часто превращается в настоящий кошмар из-за строгих ограничений на ручную кладь. Однако есть один простой способ изменить привычки при сборе вещей, который гарантированно освободит дополнительное место в чемодане.
Многие путешественники при подготовке к поездке сталкиваются с проблемой, когда любимые вещи просто не помещаются в разрешенные габариты. Как пишет Mirror, решить эту проблему можно, изменив всего одну привычку при упаковке чемодана.
Чем интересен метод складывания по Конмари?
Традиционное скручивание одежды в рулоны считается одним из самых популярных лайфхаков, однако существует гораздо более эффективная альтернатива. Речь идет о знаменитой технике Конмари, разработанной экспертом по наведению порядка Мари Кондо. Этот подход позволяет задействовать каждый свободный сантиметр пространства.
Описанный метод облегчает упаковку чемодана / Фото Pexels
Суть метода заключается в том, чтобы складывать одежду в компактные прямоугольники и размещать их в чемодане вертикально, рядом друг с другом, а не слоями. Алгоритм действий очень прост:
- положите вещь перед собой и сложите одну ее сторону к центру;
- накройте ее другой стороной, чтобы образовался ровный удлиненный прямоугольник;
- сложите получившуюся полосу пополам вдоль;
- после этого сложите вещь еще три раза, сформировав маленький устойчивый прямоугольник.
Благодаря такому вертикальному расположению вы не только сэкономите место, но и сможете сразу видеть весь свой гардероб, не переворачивая весь чемодан в поисках нужной футболки.
Как сэкономить место на косметике и мелочах?
Еще один эффективный способ облегчить багаж – отказаться от больших бутылок с шампунями, кондиционерами и гелями для душа. Большинство отелей и апартаментов предоставляют эти средства бесплатно. Если же вы отправляетесь в длительное путешествие, гораздо проще приобрести необходимую косметику уже на месте, чем везти ее с собой.
Также специалисты советуют приобрести специальные органайзеры для кабелей и украшений. Они помогут избежать хаоса и уберегут вещи от запутывания.