Меньше вещей – меньше расходов: секреты, как правильно собрать ручную кладь
- Оптимизация багажа включает использование минифлаконов для косметики и капсульного гардероба.
- Самые громоздкие вещи лучше надевать в самолет, чтобы сэкономить место в ручной клади.
Путешествуя, стоит научиться брать с собой только самое необходимое, а не тратить энергию на переноску огромного чемодана. Во многих ситуациях значительно практичнее вместить все необходимое в компактную ручную кладь – это удобнее, мобильнее и экономнее.
Как путешествовать только с ручной кладью?
Украинская туристка в своем блоге советует заранее оптимизировать вещи. Прежде всего она рекомендует переливать полноразмерные косметические средства в минифлаконы, ведь их легко найти в магазинах для маникюра. Для тех, кто путешествует часто, выгодно сразу покупать миниверсии продуктов, в том числе и средств для волос объемом до 100 миллилитров.
Также путешественница советует составлять капсульный гардероб, когда каждый верх сочетается с каждым низом: это позволяет взять минимум одежды и одновременно создать много образов. Еще один полезный лайфхак надувная подушка под шею, которая почти не занимает места, но значительно повышает комфорт в дороге.
Кроме этого, стоит положить в ручную кладь сытные снеки: протеиновые батончики или сухую овсянку, которую при необходимости можно приготовить прямо на борту самолета, попросив горячую воду.
Если бы это была летняя поездка, стоит сразу отказаться от тяжелых джемперов и массивной обуви – им лучше остаться дома, пишет The Travel Hack. В теплое время года приоритет следует отдавать тонким и легким материалам, которые не занимают много места в чемодане, быстро сохнут и легко комбинируются между собой. Хлопок, лен или вискоза станут значительно более практичным выбором, чем плотные ткани.
Еще один полезный лайфхак – самые громоздкие вещи надевать непосредственно в самолет. Джинсы, кроссовки или сапоги, а также джемперы или куртки лучше "перевезти на себе", а не складывать в багаж. Так вы существенно сэкономите место в чемодане и сможете взять больше нужных мелочей, не превышая разрешенные нормы ручной клади.
Какие еще советы стоит знать путешественникам?
