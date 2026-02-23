Сказочный остров Греции без толп туристов: влюбит с первого взгляда
- Остров Сифнос в Греции отличается живописными пейзажами и отсутствием толп туристов, что делает его привлекательным для тех, кто ищет спокойный отдых.
- Сифнос предлагает очаровательные белые домики, узкие переулки и популярные локации, такие как пляж Фарос и монастырь Хриссопиги, а добраться до острова можно паромом из Афин или других Кикладских островов.
Большинство путешественников ищут в Греции красивые пейзажи и возможность отдохнуть без толп. Известные острова Крит, Корфу или Санторини ежегодно принимают миллионы туристов. Однако даже в межсезонье их пляжи не способны подарить желанную тишину.
В Греции еще остались места, где можно чувствовать особый шарм без лишнего шума, пишет Express. Один из таких островов – Сифнос, который имеет невероятный вид.
Читайте также Это не элитный курорт, а село в Турции – и оно стало одним из лучших направлений Европы
Чем поражает остров Сифнос?
Сифнос расположен в Эгейском море между Серифосом и Милосом. Здесь нет аэропорта и большого круизного терминала, поэтому туристов значительно меньше, чем на популярных направлениях. Даже в разгар лета атмосфера достаточно спокойная.
Один из путешественников рассказал, что за годы путешествий по греческим островам именно Сифнос стал его любимым. Другие же отмечают пространство и возможность насладиться атмосферой без значительного количества туристов. Некоторые даже считают, что остров не уступает красотой более раскрученным направлениям.
Как и многие кикладские острова, Сифнос очаровывает белыми домиками, узкими переулками и живописными маршрутами для прогулок. Столица острова, Аполлония, привлекает атмосферными тавернами и магазинами. А средневековая деревня Кастро, расположена на холме, считается одним из самых фотогеничных уголков.
Среди популярных локаций – пляж Фарос с кристально чистой водой и монастырь Хриссопиги. Многие туристы арендуют авто, чтобы увидеть больше, а для полноценного знакомства с островом обычно советуют остаться минимум на три ночи.
Добраться сюда можно паромом из порта Пирей в Афинах. Путешествие длится от примерно от 3 до 6 часов – в зависимости от типа судна. Также есть сообщение с другими островами Киклад, в частности с Милосом, Серифосом и Санторини. Сифнос – это замечательный остров для тех, кто хочет насладиться красотой и моментом.
Как выглядит остров Сифнос: смотрите фото
Где любят отдыхать местные греки?
Греки часто предпочитают остров Серифос за его многочисленные пляжи и аутентичную атмосферу, пишет Lonely Planet. Регион Ретимно на Крите славится своими незаполненными пляжами и культурными достопримечательностями, такими как монастырь Мони-Превели. А вот остров Иос становится популярным среди туристов благодаря своим культурным городам и историческим памятникам.
Что еще стоит прочитать?
Валенсия в Испании признана лучшим городом Европы для летнего отпуска, благодаря легкости передвижения, высокому качеству медицинской помощи и зеленым зонам.
Остров Исла-Пасион признан лучшим пляжем мира в 2026 году, благодаря белоснежному песку, бирюзовой воде и доступности только на лодке.
Частые вопросы
Почему остров Сифнос является менее туристическим направлением в Греции?
Сифнос не имеет аэропорта и крупного круизного терминала, поэтому туристов здесь значительно меньше, чем на популярных направлениях. Даже в разгар лета атмосфера остается довольно спокойной.
Какие особенности делают Сифнос привлекательным для туристов?
Сифнос очаровывает белыми домиками, узкими переулками и живописными маршрутами для прогулок. Столица острова, Аполлония, привлекает атмосферными тавернами и магазинами, а средневековая деревня Кастро считается одним из самых фотогеничных уголков.
Как добраться до острова Сифнос?
До Сифноса можно добраться на пароме из порта Пирей в Афинах. Путешествие длится от примерно 3 до 6 часов в зависимости от типа судна. Также есть сообщение с другими островами Киклад, в частности с Милосом, Серифосом и Санторини.