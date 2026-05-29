Спокойная дорога для любимца: как организовать путешествие с котом на автомобиле

Владельцы котов, которые хотят увидеть мир, но не готовы оставлять своего пушистого друга дома – имеем для вас полезные советы, как организовать путешествие вместе. Самый удобный вариант – это путешествие автомобилем, где можно обустроить комфортные условия для кота прямо во время поездки.

Пользовательница Sofiia Khorunzha на платформе тредс поделилась собственным опытом длительного путешествия автомобилем вместе с домашним котом, которое длилось около двух месяцев и даже включало поездку в Мавританию и жизнь в палатке. Она рассказала, как ей удалось организовать комфортные условия для животного в дороге и что помогло коту адаптироваться к такому необычному образу жизни.

Смотрите также Ваш отпуск может завершиться еще в аэропорту из-за 3 распространенных ошибок

Как комфортно путешествовать с котом на автомобиле?

По словам женщины, важнейшим стало обустройство отдельного пространства на заднем сиденье авто. Там они разместили кошачий туалет, миски с водой и сухим кормом, а также любимую пасту для перекуса. Отдельное внимание уделили "безопасному месту" для отдыха: сумке или тайнике, накрытой одеялом, где кот мог прятаться и чувствовать себя спокойно.

Как правильно обустроить пространство для кота в машине / фото Sofiia Khorunzha

Также животное имело собственное одеяло и возможность смотреть в окно во время движения. Автор отмечает, что в путешествии они обошлись без успокоительных средств. В первые поездки кот иногда нервничал и мяукал, однако со временем адаптировался. Лучше всего, по ее словам, помогало нежное общение, поглаживание и создание ощущения безопасности, особенно, когда переноску частично накрывали одеялом.

Читаєте новини на сайті 24 Каналу? Тоді маєте шанс виграти круті подарунки. Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах розділу "Інновації" на Техно 24 та беріть участь у розіграші навушників і смартфона OPPO Reno15 F. Техноподарунки вже чекають своїх нових власників!

Она также добавила, что кот быстро привык к дороге и даже научился пользоваться туалетом в машине. Впоследствии путешествия стали для него привычной частью жизни, несмотря на то, что сначала это казалось почти невозможным.

Смотрите также Как спланировать идеальное путешествие: пошаговые советы от украинского блогера

Какие документы следует иметь владельцам собак и кошек для поездки в страны ЕС?

Перед поездкой в страны Европейского Союза с собакой или котом владельцам необходимо заранее подготовить животное и оформить все обязательные документы. Правила едины для большинства стран ЕС и касаются как туристических путешествий, так и краткосрочных поездок. Со ссылкой на GOV.UK, рассказываем об обязательных требованиях для въезда с животным.

Чтобы пересечь границу ЕС вместе с домашним любимцем, животное должно иметь микрочип, установленный до или одновременно с вакцинацией от бешенства. Также обязательной является сама вакцинация, и после нее должно пройти не менее 21 дня перед поездкой (если это первая прививка). Кроме этого, необходимо получить ветеринарное свидетельство о состоянии здоровья животного. Оно действует ограниченное время и подтверждает вакцинацию, микрочип и другие требования. В некоторых странах также может потребоваться обработка от ленточных червей, особенно для собак.

По прибытии в страну ЕС животное могут проверить на границе и попросить показать документы. Поэтому важно иметь при себе все справки и сертификаты. Отдельно стоит учитывать правила возвращения домой, ведь они могут отличаться в зависимости от страны, из которой вы выезжаете. Поэтому их также нужно проверять заранее. Есть ограничения и на количество животных: обычно разрешается путешествовать не более чем с пятью домашними любимцами, если это не коммерческая перевозка или участие в выставках.