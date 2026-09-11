Как перехитрить систему Ryanair и бесплатно получить конкретное место в самолете

Пассажиры Ryanair могут не платить за выбор конкретного места при бронировании, однако в таком случае авиакомпания сама определяет, где они будут сидеть. Для тех, кто не хочет оказаться между двумя пассажирами, есть способ попытаться повлиять на распределение мест.

Эксперт по экономии денег Джордон Кокс из программы ITV This Morning рассказал об интересном лайфхаке для пассажиров Ryanair.

Сколько стоит выбор места в Ryanair?

Стоимость выбора места зависит от маршрута, даты путешествия и времени бронирования. При предварительном бронировании она составляет от 4 до 41 доллара, а в аэропорту может достигать 51 доллара. Бесплатный вариант – согласиться на случайное распределение мест. Система осуществляет его во время онлайн-регистрации, которая открывается за 24 часа до вылета.

Как попытаться избежать среднего места?

Джордон советует примерно за 5 – 6 часов до рейса посмотреть, какие места еще доступны. Затем в отдельной вкладке нужно начать новое бронирование и временно выбрать для условных пассажиров те места, на которых вы не хотите сидеть.

После этого следует вернуться к своему бронированию и пройти регистрацию со случайным местом. Идея заключается в том, что система назначит одно из кресел, которые остались доступными. Таким образом можно попытаться получить место у прохода или у окна.

Можно ли получить место с дополнительным пространством для ног?

Иногда пассажиру может бесплатно достаться место с дополнительным пространством для ног. Это возможно, если в конце распределения именно такие кресла остаются доступными, ведь Ryanair не может оставлять критически важные места пустыми. Например, ряды у аварийного выхода 1, 16 и 17 не могут быть полностью пустыми во время взлета и посадки. Впрочем, получение такого места не гарантируется.