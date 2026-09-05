Авиабилет в Венецию за 1095 гривен: реально ли увидеть город каналов всего за один день

Увидеть Венецию, прогуляться по ее узким улочкам, покататься по каналам, попробовать блюда итальянской кухни и вернуться домой уже на следующий день: звучит как идея для идеального короткого путешествия. Однако за такой поездкой стоят не только красивые фото, но и часы пути, десятки тысяч шагов и почти полное отсутствие сна.

О своем опыте путешествия в Венецию расскажет журналистка 24 Канала Милена Бордакова. Это была, по сути, однодневная поездка, потребовавшая немало сил и выносливости: постоянное движение, десятки часов на ногах и почти полное отсутствие нормального сна. Но путешествия для того и нужны, чтобы получать впечатления, а выспаться можно уже дома.



В этом материале вы узнаете: как найти дешевые авиабилеты, сколько стоит дорога из аэропорта Тревизо, какие места стоит увидеть, сколько придется заплатить за еду и водный транспорт и почему после такого путешествия в следующий раз все же лучше потратиться на хотя бы одну ночь в хостеле.

Как дешево добраться до Венеции?

Начнем с того, что изначально Венеция вообще не входила в список запланированных поездок. Я просто искала дешевые авиабилеты в любые направления Европы, где можно было бы погулять один день, получить новые впечатления, а уже потом вернуться обратно. Так мне и попалась Венеция.

Для поиска выгодных предложений я пользовалась Skyscanner. Если у вас нет четкого плана, куда именно вы хотите полететь, это особенно удобно: достаточно указать город вылета, а в пункте назначения выбрать "куда угодно". Сервис покажет направления, где на нужные даты можно найти доступные билеты. Так я нашла авиабилет из Варшавы в Венецию за 1095 гривен в одну сторону на лоукостере Ryanair. Покупала его чуть больше чем за месяц до поездки.

Авиабилет из Варшавы в Венецию стоил 1095 гривен / фото Милены Бордаковой

Но здесь есть нюанс, о котором легко забыть, когда видишь привлекательную цену на билет. Нужно смотреть не только на город, но и на конкретный аэропорт. Вылетала я из Варшавы-Модлин – аэропорта, расположенного далеко от самой Варшавы. А прилетала не непосредственно в Венецию, а в аэропорт Тревизо – в соседнем городе. На первый взгляд это может показаться проблемой. На самом деле это совсем не так, если заранее разобраться с транспортом.

Еще один важный момент: Skyscanner я использовала именно для поиска и сравнения вариантов, а сам билет покупала на официальном сайте авиакомпании. Так в случае переноса или отмены рейса проще решать вопросы непосредственно с перевозчиком.

По прилету в Тревизо я заранее приобрела билеты до Венеции и обратно у перевозчика Flibco. Поездка туда и обратно обошлась в 36 евро, также я получила скидку в 4 евро за то, что сразу купила билет туда и обратно. И здесь тоже есть небольшой нюанс.

В приложении остановка автобуса может отображаться так, будто она находится прямо у аэропорта. На самом деле нужно пройти чуть дальше. Чтобы не заблудиться, на выходе из аэропорта есть стойка этого перевозчика. Там вам подскажут, где именно находится остановка. От аэропорта это примерно пять минут пешком. Сама дорога из Тревизо в Венецию занимает около 40 минут.

И еще один небольшой совет, что может пригодиться во время перелета. Если во время взлета или посадки у вас закладывает уши, можно попробовать широко зевнуть. Это помогает выровнять давление и может уменьшить неприятные ощущения.

Что общего между Венецией и Львовом?

О Венеции можно рассказывать через каналы, гондолы и разноцветные дома. Но для меня интересной стала и совершенно неожиданная параллель со Львовом. Оказывается, кусочек Венеции можно найти даже в центре Львова. На площади Рынок, 14, расположена Венецианская, или Массаровская, каменная усадьба. Над входом в дом можно увидеть крылатого льва – символ Венецианской республики.

Крылатый лев, герб Венецианской республики / фото Alex Zelenko

Это не львовский лев, хотя он и живет во Львове, а лев из далекой Венеции. В XVI веке Львов был важным центром международной торговли, поэтому здесь жили и работали представители разных стран. Среди них был и венецианский купец и консул Антонио Массари, с именем которого и связана история этого дома.

А сам крылатый лев – это символ святого Марка, покровителя Венеции и один из главных символов бывшей Венецианской республики. История этой республики, кстати, сама по себе впечатляет. Венеция на протяжении веков была не просто городом, а могущественной морской державой, которая оказывала значительное влияние на торговлю и политику Средиземноморья.

Как выглядит город, где автомобилям просто нет места?

Никого уже не удивишь фразой о том, что в Венеции нет автомобилей. Но одно дело – прочитать об этом в туристическом путеводителе, а совсем другое – оказаться там и увидеть все собственными глазами. Ты идешь по городу и понимаешь, что здесь буквально нет привычного для нас шума дороги. Нет автомобилей, которые сигналит на перекрестках. Нет автобусов, стоящих в пробках. Нет привычного потока машин. Зато есть вода.

Венеция / коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Общественный транспорт, такси, доставка товаров, экстренные службы – все это приспособлено к жизни на воде. И наблюдать за этим невероятно интересно. Лодки постоянно движутся по каналам, разминаются в узких местах, поворачивают на перекрестках и исчезают за очередным домом.

А сколько стоит прокатиться на гондоле?

Конечно, когда речь заходит о Венеции, невозможно обойти стороной гондолы. Эти традиционные лодки давно стали одним из главных символов города. Сегодня для туристов это прежде всего способ увидеть Венецию с воды и получить тот самый "почтово-открыточный" опыт. Но для бюджетного путешествия гондола – удовольствие не из дешевых.

Официальный тариф на 30-минутную прогулку днем составляет 90 евро за лодку. Вечером и ночью тариф 110 евро. В одной лодке могут разместиться до пяти человек, поэтому сумму можно разделить между пассажирами.

Вапоретто / фото Canva

Если же хочется просто покататься по каналам и не тратить 90 евро, есть гораздо более бюджетный вариант – вапоретто. Стандартный билет на 75 минут стоит 9,50 евро. Также есть проездной на 24 часа за 25 евро, на 48 часов за 35 евро, а на 72 часа за 45 евро.

Поэтому перед покупкой стоит примерно просчитать свой маршрут. Если вы планируете в основном ходить пешком, переплачивать за длительный проездной, возможно, не имеет смысла. А вот если хотите посетить несколько островов, вапоретто станет настоящим спасением для ног.

Что посмотреть в Венеции за один день?

Бурано – остров, который выглядит как красочная открытка

Бурано – один из самых известных островов Венецианской лагуны. Его главная особенность – ярко раскрашенные дома. Кажется, будто кто-то взял обычную рыбацкую деревушку, добавил ей красок и специально сделал так, чтобы ни один дом не был похож на соседний.

Бурано / фото Canva

Помимо яркой архитектуры, Бурано известно традицией производства кружева. Здесь работает музей кружева. Но если у вас всего один день в Венеции, имейте в виду: поездка на Бурано – это уже отдельная часть дня, которую нужно заложить в маршрут.

Мурано – если хочется увидеть знаменитое стекло

Мурано – еще один остров Венецианской лагуны, который ассоциируется прежде всего с муранским стеклом. Традиция его производства сформировалась здесь столетия назад, а сегодня остров остается одним из главных центров стекольного ремесла. Здесь можно посетить музей стекла и увидеть, насколько разнообразным может быть обычный, на первый взгляд, материал.

Мурано / фото Canva

Сан-Дзаккария – для тех, кто любит архитектуру

Церковь Сан-Дзаккария расположена недалеко от площади Святого Марка, поэтому ее удобно включить в маршрут во время прогулки по центру. Это место стоит посетить тем, кому интересны не только каналы и красивые фасады, но и искусство и архитектура Венеции.

Сан-Дзаккария / фото Canva

Libreria Acqua Alta – самый красивый книжный магазин

Если хочется найти в Венеции что-то по-настоящему необычное, отправляйтесь в Libreria Acqua Alta. Это книжный магазин, который прекрасно понял, что делать, когда вода является неотъемлемой частью жизни города. Книги здесь хранят в гондолах, лодках, каноэ и других необычных местах. А в задней части книжного магазина есть знаменитая лестница, сложенная из сотен книг, которые уже были предназначены для переработки.

Libreria Acqua Alta / фото TripAdvisor

Teatro Italia – супермаркет, который когда-то был театром

Это, пожалуй, одно из тех мест, мимо которых легко пройти, если не знать его истории. Teatro Italia начали строить в начале XX века. В 1916 году здание открыли как кинотеатр и театр, а впоследствии оно выполняло и другие функции. В конце 1990-х помещение пришло в упадок, а после реставрации его превратили в супермаркет Despar. Так что в Венеции можно зайти за продуктами и вдруг оказаться внутри бывшего театра.

Teatro Italia / коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Сколько стоит поесть в Венеции?

Называть точную сумму, которую нужно заложить на питание в Венеции, я бы не стала. Все питаются по-разному: кому-то достаточно пиццы и джелато, кто-то захочет поужинать в ресторане, а кто-то большую часть дня проведет с кофе и сэндвичем в руке. Поэтому приведу именно те цены, которые видела и платила сама.

Коктейли и джелато / коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Пицца и паста болоньезе обошлись в 31,50 евро. К счету добавили 4 евро за сервировку и еще 12% за обслуживание. Два коктейля 16 евро. Два джелато 6,20 евро. Три чая, кофе и тирамису 23 евро. Две порции пасты 31 евро. Поэтому, садясь в заведении, стоит внимательно изучать меню. Цена самого блюда может быть не окончательной, ведь к счету иногда добавляют плату за сервировку или обслуживание.

Блюда в заведениях / коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

А вот официанты меня приятно удивили. Они были очень любезны и, казалось, готовы накормить тебя при любом удобном случае. Даже когда до закрытия оставалось совсем мало времени. Ты буквально просто подходишь посмотреть меню, а тебя уже приглашают сесть. Конечно, понятно, что это также работа и заработок. Но все равно приятно, когда посреди ночи тебя не встречают взглядом "мы уже закрываемся", а наоборот, стараются найти для тебя свободное место.

А что насчет McDonald's?

Да, в Венеции есть и McDonald's. Но лично я его не очень рекомендую. Что касается меню, то я попробовала только один бургер, картошку и колу, а по одному заказу сложно оценивать все заведение. А вот с чистотой мне не повезло. Столы, стулья и даже пол были грязными и липкими. Поэтому, если уж оказались в Венеции, я бы лучше потратила эти деньги на пиццу, пасту или джелато.

Во сколько обошлась такая поездка и кому она подойдет?

Фраза "поехать погулять на один день и вернуться" звучит очень просто. Но на самом деле все немного сложнее. Мой вылет в Венецию был 26 августа в 7:30, а обратно 27 августа в 10:30. Сначала я думала: "Буду гулять всю ночь, а уже дома высплюсь". И да, и нет.

Началось все с того, что вставать пришлось около двух ночи, чтобы успеть добраться до аэропорта. Потом перелет, дорога из Тревизо в Венецию, целый день прогулок и постоянное движение. А Венеция – это не тот город, где можно легко найти скамейку и отдохнуть полчаса. Скамеек здесь, на мой взгляд, очень мало. Если их на весь город и набирается одна десятка, то ты все равно вряд ли найдешь хотя бы одну именно тогда, когда ноги уже просят о помощи.

Сидеть вы сможете в основном в заведениях или на лестницах на улице / коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Поэтому сидеть приходилось либо на лестнице, что я и делала, либо в заведении, либо на остановке водного транспорта. К концу дня я уже не просто ждала транспорт, я буквально засыпала на остановке, ожидая автобус до Тревизо. Он должен был приехать около пяти утра 27 августа. В итоге набирается более 36 часов почти без нормального сна и отдыха.

На бумаге это звучит как настоящее испытание. И им оно, собственно, и было. Сложно ли? Очень. Сожалею ли? Точно нет. Правда, буду честной: ночью, когда я сидела на остановке и ждала транспорт до аэропорта, мысли были разные. В тот момент хотелось одного – наконец-то лечь и поспать.

Но потом ты возвращаешься домой, открываешь галерею в телефоне, начинаешь просматривать фотографии и видео, и усталость постепенно отходит на второй план. Остаются воспоминания. Те самые кадры, которые потом пересматриваешь через неделю, месяц или год и думаешь: "А это же стоило того".

Отдых в Венеции / коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

Правда, на будущее я все же сделала для себя вывод: лучше потратить немного больше денег и хотя бы на одну ночь снять самый дешевый хостел. Ведь несколько часов нормального сна могут очень сильно изменить то, как ты воспринимаешь путешествие.

В общей сложности, включая дорогу, такая поездка обошлась мне примерно в 8 000 – 8 500 гривен. Я путешествовала вместе с парнем, поэтому на двоих получилось около 16 000 – 17 000 гривен. И здесь важно сделать еще одно уточнение: я была не одна. Для меня это имело значение прежде всего с точки зрения безопасности.

На протяжении всего пребывания в Венеции я не испытывала беспокойства или дискомфорта. Разве что где-то поздно ночью могла возникнуть вполне практичная мысль: "А вдруг сейчас из-за угла выскочит какая-нибудь крыса?" Поэтому даже во время короткого путешествия стоит заранее подумать о собственной безопасности.

Если можете – путешествуйте с кем-нибудь. Если же вы все-таки отважный одинокий путешественник или путешественница, будьте внимательны, не пренебрегайте очевидными правилами безопасности и берегите себя!

Венеция / коллаж 24 Канала, фото Милены Бордаковой

А главный вывод моей поездки прост: Венецию реально увидеть даже за очень короткое время. Но если есть возможность, не стоит превращать путешествие в соревнование со собственным сном. Ведь Венеция прекрасна и днем, и ночью. И гораздо приятнее смотреть на ее каналы тогда, когда глаза не слипаются от усталости.