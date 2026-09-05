Про свій досвід подорожі до Венеції розповість журналістка 24 Каналу Мілена Бордакова. Це була фактично одноденна поїздка, яка вимагала чимало сил і витримки: постійний рух, десятки годин на ногах і майже повна відсутність нормального сну. Але подорожі на те і подорожі, щоб отримувати враження, а виспатися можна вже і вдома.

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся: як знайти дешеві авіаквитки, скільки коштує дорога з аеропорту Тревізо, які місця варто побачити, скільки доведеться заплатити за їжу та водний транспорт і чому після такої мандрівки наступного разу все ж краще витратитися на хоча б одну ніч у хостелі.

Почнемо з того, що спочатку Венеція взагалі не була у списку запланованих поїздок. Я просто шукала дешеві авіаквитки у будь-які напрямки Європи, де можна було б погуляти один день, отримати нові враження, і вже потім повернутися назад. Саме так мені і трапилася Венеція.

Для пошуку вигідних пропозицій я користувалася Skyscanner. Якщо ви не маєте чіткого плану, куди саме хочете полетіти, це особливо зручно: достатньо вказати місто вильоту, а в пункті призначення обрати "будь-куди". Сервіс покаже напрямки, де на потрібні дати можна знайти доступні квитки. Так я знайшла авіаквиток із Варшави до Венеції за 1095 гривень в один бік лоукостером Ryanair. Купувала його трохи більше ніж за місяць до поїздки.

Авіаквиток з Варшави до Венеції коштував 1095 гривень / фото Мілени БордаковоїАвіаквиток з Варшави до Венеції коштував 1095 гривень / фото Мілени Бордакової

Але тут є нюанс, про який легко забути, коли бачиш приємну ціну на квиток. Треба дивитися не лише на місто, а і на конкретний аеропорт. Вилітала я з Варшави-Модлін – аеропорту, який розташований далеко від самої Варшави. А прилітала не безпосередньо до Венеції, а в аеропорт Тревізо – у сусідньому місті. На перший погляд, це може здатися проблемою. Насправді ж зовсім ні, якщо заздалегідь розібратися з транспортом.

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Ще один важливий момент: Skyscanner я використовувала саме для пошуку та порівняння варіантів, а сам квиток купувала на офіційному сайті авіакомпанії. Так у разі перенесення чи скасування рейсу простіше вирішувати питання безпосередньо з перевізником.

Після прильоту до Тревізо я заздалегідь придбала квитки до Венеції та назад у перевізника Flibco. Поїздка в обидва боки обійшлася у 36 євро, також я отримала знижку 4 євро за те, що одразу купила квиток і назад. І тут теж є маленький нюанс.

У застосунку точка відправлення автобуса може відображатися так, ніби вона розташована безпосередньо біля аеропорту. Насправді потрібно пройти трохи далі. Щоб не загубитись, на виході з аеропорту є стійка цього перевізника. Там вам підкажуть, де саме розташована зупинка. Від аеропорту це приблизно п'ять хвилин пішки. Сама дорога з Тревізо до Венеції займає близько 40 хвилин.

І ще одна маленька порада, яка може стати у пригоді під час перельоту. Якщо під час зльоту або посадки у вас закладає вуха, можна спробувати широко позіхнути. Це допомагає вирівняти тиск і може зменшити неприємні відчуття.

Про Венецію можна розповідати через канали, гондоли та різнокольорові будинки. Але для мене цікавою стала і зовсім несподівана паралель зі Львовом. Виявляється, шматочок Венеції можна знайти навіть у центрі Львова. На площі Ринок, 14, розташована Венеційська, або Массарівська, кам'яниця. Над входом до будинку можна побачити крилатого лева – символ Венеційської республіки.

Крилатий лев, герб Венеційської республіки / фото Alex ZelenkoКрилатий лев, герб Венеційської республіки / фото Alex Zelenko

То не львівський лев, хоч і живе у Львові, то лев із далекої Венеції. У 16 столітті Львів був важливим центром міжнародної торгівлі, тому тут жили та працювали представники різних країн. Серед них був і венеційський купець та консул Антоніо Массарі, з ім'ям якого і пов'язана історія цієї кам'яниці.

А сам крилатий лев – це символ святого Марка, покровителя Венеції та один із головних символів колишньої Венеційської республіки. Історія цієї республіки, до речі, сама по собі вражає. Венеція протягом століть була не просто містом, а потужною морською державою, яка мала значний вплив на торгівлю та політику Середземномор'я.

Нікого вже не здивуєш фразою, що у Венеції немає автомобілів. Але одне прочитати це в туристичному путівнику, а зовсім інше опинитися там і побачити все на власні очі. Ти йдеш містом і розумієш, що тут буквально немає звичного для нас шуму дороги. Немає автомобілів, які сигналять на перехрестях. Немає автобусів, що стоять у заторах. Немає звичного потоку машин. Зате є вода.

Венеція / колаж 24 Каналу, фото Мілени БордаковоїВенеція / колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Громадський транспорт, таксі, доставка товарів, екстрені служби – усе це пристосоване до життя на воді. І спостерігати за цим неймовірно цікаво. Човни постійно рухаються каналами, розминаються у вузьких місцях, повертають на перехрестях і зникають за черговим будинком.

Звісно, коли говоримо про Венецію, неможливо оминути гондоли. Ці традиційні човни давно стали одним із головних символів міста. Сьогодні для туристів це передусім спосіб побачити Венецію з води та отримати той самий "листівковий" досвід. Але для бюджетної подорожі гондола – задоволення недешеве.

Офіційний тариф на 30-хвилинну прогулянку вдень становить 90 євро за човен. Ввечері та вночі тариф 110 євро. В одному човні можуть розміститися до п'яти людей, тому суму можна розділити між пасажирами.

Вапоретто / фото CanvaВапоретто / фото Canva

Якщо ж хочеться просто покататися каналами і не витрачати 90 євро, є значно бюджетніший варіант – вапоретто. Стандартний квиток на 75 хвилин коштує 9,50 євро. Також є проїзний на 24 години за 25 євро, на 48 годин за 35 євро, а на 72 години за 45 євро.

Тому перед купівлею варто приблизно прорахувати свій маршрут. Якщо ви плануєте здебільшого ходити пішки, переплачувати за довгий проїзний може не бути сенсу. А от якщо хочете відвідати кілька островів, вапоретто стане справжнім порятунком для ніг.

  • Бурано – острів, який виглядає як кольорова листівка

Бурано – один із найвідоміших островів Венеційської лагуни. Його головна особливість – це яскраво пофарбовані будинки. Здається, ніби хтось узяв звичайне рибальське селище, додав йому кольорів і навмисно зробив так, щоб кожен будинок не був схожий на сусідній.

Бурано / фото CanvaБурано / фото Canva

Окрім яскравої архітектури, Бурано відомий традицією мереживного виробництва. Тут працює музей мережива. Але якщо у вас лише один день у Венеції, майте на увазі: поїздка на Бурано – це вже окремий шматок дня, який потрібно закласти у маршрут.

  • Мурано – якщо хочеться побачити знамените скло

Мурано – ще один острів Венеційської лагуни, який асоціюється передусім із муранським склом. Традиція його виробництва сформувалася тут століттями тому, а сьогодні острів залишається одним із головних центрів скляного ремесла. Тут можна відвідати музей скла та побачити, наскільки різноманітним може бути звичайний, на перший погляд, матеріал.

Мурано / фото CanvaМурано / фото Canva

  • Сан-Дзаккарія – для тих, хто любить архітектуру

Церква Сан-Дзаккарія розташована неподалік площі Святого Марка, тому її зручно додати до маршруту під час прогулянки центром. Це місце варто відвідати тим, кому цікаві не лише канали і красиві фасади, а і мистецтво та архітектура Венеції.

Сан-Дзаккарія / фото CanvaСан-Дзаккарія / фото Canva

  • Libreria Acqua Alta – найгарніший книжковий магазин

Якщо хочеться знайти у Венеції щось справді незвичайне, вирушайте до Libreria Acqua Alta. Це книгарня, яка чудово зрозуміла, що робити, коли вода є невіддільною частиною життя міста. Книги тут зберігають у гондолах, човнах, каное та інших незвичних місцях. А в задній частині книгарні є знаменита сходинка, складена із сотень книжок, які вже призначалися для переробки.

Libreria Acqua Alta / фото TripAdvisorLibreria Acqua Alta / фото TripAdvisor

  • Teatro Italia – супермаркет, який колись був театром

Це, мабуть, одне з тих місць, повз які легко пройти, якщо не знати його історії. Teatro Italia почали будувати на початку 20 століття. У 1916 році будівлю відкрили як кінотеатр і театр, а згодом вона виконувала й інші функції. Наприкінці 1990-х приміщення занепало, а після реставрації його перетворили на супермаркет Despar. Тож у Венеції можна зайти за продуктами і раптом опинитися всередині колишнього театру.

Teatro Italia / колаж 24 Каналу, фото Мілени БордаковоїTeatro Italia / колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Називати точну суму, яку потрібно закласти на харчування у Венеції, я б не стала. Усі їдять по-різному: комусь достатньо піци та джелато, хтось захоче повечеряти у ресторані, а хтось більшу частину дня проведе з кавою та сендвічем у руці. Тому наведу саме ті ціни, які бачила та платила сама.

Коктейлі та джелато / колаж 24 Каналу, фото Мілени БордаковоїКоктейлі та джелато / колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Піца та паста болоньєзе обійшлися у 31,50 євро. До рахунку додали 4 євро за сервірування та ще 12% за обслуговування. Два коктейлі 16 євро. Два джелато 6,20 євро. Три чаї, кава та тірамісу 23 євро. Дві пасти 31 євро. Тому, сідаючи у закладі, варто уважно дивитися меню. Ціна самої страви може бути не остаточною, адже до рахунку іноді додають плату за сервірування чи обслуговування.

Страви у закладах / колаж 24 Каналу, фото Мілени БордаковоїСтрави у закладах / колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

А от офіціанти мене приємно здивували. Вони були дуже люб'язними і, здавалося, готові нагодувати тебе за будь-якої нагоди. Навіть коли до закриття залишалося зовсім мало часу. Ти буквально просто підходиш подивитися меню, а тебе вже запрошують сісти. Звичайно, зрозуміло, що це також робота і заробіток. Але все одно приємно, коли серед ночі тебе не зустрічають поглядом "ми вже закриваємося", а навпаки, намагаються знайти для тебе вільне місце.

А як щодо McDonald's?

Так, у Венеції є і McDonald's. Але особисто я його не дуже рекомендую. Щодо меню нічого особливого сказати не можу, адже я скуштувала лише один бургер, картоплю та колу, а за одним замовленням складно оцінювати весь заклад. А от із чистотою мені не пощастило. Столи, стільці і навіть підлога були брудними та липкими. Тому, якщо вже опинилися у Венеції, я б краще витратила ці гроші на піцу, пасту чи джелато.

Фраза "поїхати погуляти на один день і повернутися" звучить дуже легко. Але насправді все трохи складніше. Мій виліт до Венеції був 26 серпня о 7:30, а назад 27 серпня о 10:30. Спочатку я думала: "Буду гуляти всю ніч, а вже вдома висплюся". І так, і ні.

Почалося все з того, що вставати довелося близько другої ночі, щоб встигнути дістатися до аеропорту. Потім переліт, дорога з Тревізо до Венеції, цілий день прогулянок і постійний рух. А Венеція – це не те місто, де можна легко знайти лавку і на пів години відпочити. Лавочок тут, як на мене, дуже мало. Якщо їх на все місто і набирається один десяток, то ти все одно навряд чи зустрінеш одну саме тоді, коли ноги вже просять про допомогу.

Сидіти ви зможете переважно у закладах або на сходах / колаж 24 Каналу, фото Мілени БордаковоїСидіти ви зможете переважно у закладах або на сходах на вулиці/ колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Тому сидіти доводилося або на сходах, що я і робила, або в закладі, або на зупинці водного транспорту. Під кінець дня я вже не просто чекала на транспорт, я буквально засинала на зупинці, очікуючи на автобус до Тревізо. Він мав приїхати близько п'ятої ранку 27 серпня. У підсумку набирається понад 36 годин майже без нормального сну та відпочинку.

На папері це звучить як справжнє випробування. І ним воно, власне, і було. Чи складно? Дуже. Чи шкодую? Точно ні. Щоправда, буду чесною: вночі, коли я сиділа на зупинці і чекала на транспорт до аеропорту, думки були різні. У той момент хотілося одного – нарешті лягти і поспати.

Але потім ти повертаєшся додому, відкриваєш галерею у телефоні, починаєш переглядати фотографії та відео, і втома поступово відходить на другий план. Залишаються спогади. Ті самі кадри, які потім переглядаєш через тиждень, місяць чи рік і думаєш: "А це ж було того варте".

Відпочинок у Венеції / колаж 24 Каналу, фото Мілени БордаковоїВідпочинок у Венеції / колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Щоправда, на майбутнє я все ж зробила для себе висновок: краще витратити трохи більше грошей і хоча б на одну ніч зняти найдешевший хостел. Бо кілька годин нормального сну можуть дуже сильно змінити те, як ти відчуваєш подорож.

Сумарно разом із дорогою така поїздка обійшлася мені приблизно у 8 000 – 8 500 гривень. Я подорожувала разом із хлопцем, тому на двох вийшло близько 16 000 – 17 000 гривень. І тут важливо зробити ще одне уточнення: я була не сама. Для мене це мало значення насамперед у плані безпеки.

Протягом перебування у Венеції я не почувалася тривожно чи некомфортно. Хіба що десь пізно вночі могла з'явитися цілком практична думка: "А раптом зараз із-за рогу вискочить якийсь щур?" Тому навіть під час короткої подорожі варто заздалегідь подумати про власну безпеку.

Якщо можете – подорожуйте з кимось. Якщо ж ви все-таки відважний соло-мандрівник чи мандрівниця, будьте уважними, не нехтуйте очевидними правилами безпеки та бережіть себе!

Венеція / колаж 24 Каналу, фото Мілени БордаковоїВенеція / колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

А головний висновок моєї поїздки простий: Венецію реально побачити навіть за дуже короткий час. Але якщо є можливість, не варто перетворювати подорож на змагання з власним сном. Бо Венеція прекрасна і вдень, і вночі. І набагато приємніше дивитися на її канали тоді, коли очі не злипаються від втоми.