Как не заблудиться в лесу во время сбора грибов: простой лайфхак с Apple Watch

Поход в лес за грибами может легко затянуться, особенно если интересные места для сбора грибов находятся вдали от знакомой тропы. Чтобы не потерять ориентир, стоит знать несколько основных правил.

Пользователь o.symulyk на платформе Threads посоветовал перед походом в лес воспользоваться компасом на смарт-часах.

Как Apple Watch помогут найти дорогу обратно?

Перед тем как зайти в лес, нужно открыть на Apple Watch компас и установить отметку в месте старта. После этого можно отправляться дальше и искать грибы, не теряя точку, с которой началась прогулка. Функция работает без интернета и помогает проложить маршрут обратно к исходной точке.

Как Apple Watch помогут найти стартовую точку похода / тред o.symulyk_

Что еще стоит знать перед походом в лес?

Не стоит полагаться только на один способ навигации. Перед поездкой лучше ознакомиться с местностью и заранее определить маршрут. На месте также можно запомнить характерные деревья, дороги, ручьи или другие заметные ориентиры. С собой стоит взять полностью заряженный телефон, а по возможности портативный аккумулятор, компас и карту местности.

Если вы отправляетесь в лес одни, лучше сообщите близким, куда именно вы идете и когда планируете вернуться. Также перед походом стоит проверить погоду и время захода солнца. Дополнительная одежда, дождевик и фонарик помогут быть готовыми к изменению условий.

Если же во время прогулки вы поняли, что потеряли ориентир, прежде всего нужно остановиться и успокоиться. После этого можно попробовать определить свое местонахождение с помощью компаса, карты или GPS и вернуться к последнему знакомому ориентиру.