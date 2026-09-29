Эти 5 вещей могут создать проблемы во время отпуска на круизе: 2 из них случаются уже в первый день
Круизное путешествие может показаться предельно простым: сесть на корабль, отдыхать, питаться и наслаждаться развлечениями. Однако некоторые ошибки могут привести к лишним расходам или проблемам еще до того, как отпуск по-настоящему начнется.
О 5 распространенных ошибках, которых допускают как новички, так и опытные круизные путешественники, рассказала редактор раздела путешествий Express Джули Делахай.
Какие ошибки стоит исправить еще до начала круиза?
- Не проверять туристическую страховку
Наличие обычной туристической страховки еще не означает, что она автоматически покрывает круиз. Перед поездкой стоит проверить условия своего полиса. Если круизное покрытие не предусмотрено, лучше обратиться в страховую компанию с просьбой о его добавлении или рассмотреть возможность оформления отдельного полиса, включающего соответствующее покрытие. Это важно, поскольку в случае возникновения проблем во время круиза и необходимости покинуть судно расходы могут оказаться значительными.
- Считать, что все круизные лайнеры одинаковы
При выборе круиза важно учитывать не только маршрут, но и сам корабль. Различные лайнеры могут быть рассчитаны на совершенно разные форматы отдыха. Например, у Royal Caribbean и Norwegian Cruise Line есть корабли с аквапарками, масштабными шоу и большим количеством ресторанов.
Если же пассажир ищет более уютную атмосферу и изысканную кухню, другим вариантом могут стать корабли P&O Cruises. Marella Cruises и Virgin Voyages предлагают круизы только для взрослых. Поэтому перед бронированием стоит заранее изучить особенности корабля. Тем, кто впервые отправляется в круиз, автор также советует отдельно поговорить с туристическим агентом.
- Не учитывать дополнительные расходы
Стоимость круиза может включать проживание, питание, переезды между портами и развлечения. В то же время это не обязательно означает, что абсолютно все услуги уже входят в стоимость. Дополнительно могут оплачиваться рестораны a la carte, спа-услуги, напитки и пакеты Wi-Fi. Поэтому перед поездкой стоит выяснить, за что придется платить отдельно.
Какие ошибки допускают пассажиры уже в день посадки?
- Бронирование авиарейса на день посадки
Если пассажир самостоятельно покупает авиабилет в город, откуда отправляется корабль, не стоит планировать прилет непосредственно в день посадки. Задержка или отмена рейса может привести к тому, что путешественник не успеет на отправление лайнера.
Тогда придется искать способ добраться до корабля уже в следующем порту, а это может обойтись дорого и создать дополнительный стресс. Если же перелет бронируется напрямую через круизную компанию, ответственность за доставку пассажира к кораблю лежит на ней.
- Сразу направляться в главный буфет
Еще одна распространенная ошибка происходит уже после посадки. Многие пассажиры сначала направляются в зону бассейна, а затем в главный буфет. Из-за этого там могут образовываться длинные очереди, а с свободным столиком может возникнуть проблема. Но на большинстве кораблей в день посадки работают несколько заведений питания.
Они могут быть включены в стоимость круиза, поэтому перед обедом стоит узнать, какие именно рестораны и другие заведения уже открыты. Это может стать более простым вариантом для тех, кто не хочет тратить первые часы отдыха в очереди к главному буфету.