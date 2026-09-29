ИИ не смог заменить людей: кому туристы доверяют больше всего во время путешествий

Искусственный интеллект стал привычным инструментом для планирования поездок, но путешественники не готовы полностью полагаться на алгоритмы. Когда нужно выбрать ресторан, найти атмосферный район или открыть для себя малоизвестное место, они все чаще обращаются за советом к человеку с реальным опытом.

Об этом говорится в исследовании Hilton, посвященном тенденциям в сфере путешествий. Данные показывают: цифровые технологии помогают туристам быстрее находить информацию, однако личные рекомендации остаются важной частью процесса принятия решений.

Почему туристы больше доверяют персоналу отелей?

В целом 63% путешественников доверяют инструментам искусственного интеллекта при принятии решений о путешествиях. В то же время персоналу отелей доверяют еще больше: 70% называют его надежным ресурсом для планирования поездки для планирования поездки. Особенно заметна разница, когда речь идет о более конкретных и личных решениях.

Лишь 22% готовы доверить ИИ составление маршрута с учетом собственных интересов. Рекомендации ресторанов или баров 20%, а поиск менее известных местных впечатлений всего 18%. Причина заключается в ценности местного опыта. Сотрудники отелей могут советовать места не только на основе онлайн отзывов, но и опираясь на собственное знание города и понимание того, что может понравиться конкретному гостю.

Уровень доверия к ИИ также различается в зависимости от поколения. Миллениалы чаще всего среди всех возрастных групп используют рекомендации языковых моделей: 26% доверяют им при составлении маршрутов, 23% при выборе ресторанов и столько же при поиске вдохновения. Бэби бумеры, напротив, чаще полагаются на туристических агентов и персонал отелей.

Также существует разница и между странами. Среди китайских путешественников 35% планируют использовать общие инструменты ИИ для планирования поездок, а 21% специальные туристические планировщики на основе искусственного интеллекта.

В США персонал отелей остается самым надежным источником конкретных рекомендаций: 26% обращаются к нему за советами по ресторанам, а 25% по малоизвестным местным достопримечательностям.

В то же время Hilton развивает собственные цифровые инструменты. Запущенный в марте 2026 года Hilton AI Planner помогает создавать персонализированные маршруты. По состоянию на август пользователи провели с его помощью более 18 тысяч бесед. Среди самых популярных направлений были Орландо, Аспен, Карибский бассейн, Чикаго и Нью-Йорк.

Кто остается главным советчиком в семье?

Больше всего путешественники доверяют советам членов собственной семьи – об этом заявили 87% опрошенных. Чаще всего главным советчиком становится партнер, супруг или супруга: этот вариант выбрали 51% путешественников. Еще 16% больше всего доверяют братьям и сестрам, а 13% матерям.

Появление детей заметно меняет эту картину. Среди родителей 60% называют партнера или супруга самым надежным членом семьи при принятии решений о путешествиях. Среди людей без детей таких 37%. До появления детей путешественники чаще обращаются к другим родственникам.

Например, мать называют главным советником 20% людей без детей, но только 8% родителей. Для братьев и сестер показатели составляют 22% и 12% соответственно.

Однако с возрастом влияние в семье может меняться. Среди родителей беби бумеров 29% говорят, что именно их дети стали самым надежным источником советов по поводу путешествий. Интересно, что представители поколения Z, несмотря на высокую цифровую грамотность, в два раза чаще, чем миллениалы, обращаются к родителям за надежными рекомендациями по поездкам.