Без прав и опыта: украинская блогерша рассказала, сколько стоит аренда лодки в Греции

Если вам всегда нравилась идея выйти в море на лодке, любоваться берегами и встречать закат прямо с воды, то эта новость точно может вас заинтересовать. На греческом острове Корфу такой опыт доступен даже без капитана на борту, ведь лодку можно арендовать самостоятельно.

Украинская блогерша anastasiia_krivitska поделилась впечатлениями от отдыха на греческом острове Корфу и рассказала, что там можно арендовать лодку даже без водительских прав, специальной лицензии или опыта управления.

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Сколько стоит аренда лодки в Греции?

По словам девушки, перед выходом в море туристам проводят краткий инструктаж. Во время него объясняют, как управлять лодкой, пользоваться картой маршрута, бросать якорь, а также рассказывают, где разрешено плавать. Блогерша призналась, что даже научилась самостоятельно вязать морской узел.

Как арендовать лодку в Греции / инстаграм anastasiia_krivitska

После этого туристы несколько минут практикуются вместе с инструктором. Если все проходит успешно, им разрешают самостоятельно отправиться в море. Обычно отдыхающие доплывают до одной из бухт, останавливаются там и проводят время на воде. Впрочем, блогерша вместе с мамой решили исследовать как можно больше побережья, поэтому все четыре часа не делали остановок и продолжали плавание.

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За аренду лодки на четыре часа они заплатили 100 евро. Однако из-за того, что все это время провели в море без перерывов, девушке пришлось дополнительно доплатить еще 50 евро.