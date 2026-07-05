Вино из пепла и купание в вулкане: почему Кабо-Верде становится новым туристическим хитом

Вулканический архипелаг Кабо-Верде посреди Атлантики стремительно завоевывает сердца путешественников благодаря уникальному сочетанию дикой природы и доступных цен. Острова предлагают удивительные контрасты от купания в вулканических кратерах до наблюдения за китами и гигантскими черепахами.

А еще больше выросло количество запросов на отдых в Кабо-Верде, когда весь мир увидел фантастические матчи национальной сборной этой страны на Чемпионате мира по футболу 2026 года. 24 Канал с удовольствием расскажет об этом подробнее.

Смотрите также Зеленый вулкан и роднина текилы: чем Гвадалахара удивит болельщиков на ЧМ-2026

Кабо-Верде: какие тайны скрывает прошлое архипелага и где он расположен?

Кабо-Верде – это архипелаг из десятка островов, расположенный примерно в 570 километрах от побережья Сенегала в Африке. На самом деле он всегда заслуживал пристального внимания путешественников, но после выступления сборной на чемпионате мира стал еще более популярным.

Официальным языком здесь является португальский, но сердце местных жителей бьется в ритме креольского языка (криолу). Благодаря почти 350 солнечным дням в году и средней температуре около 25 градусов острова стали настоящим убежищем для тех, кто ищет тепла, спокойствия и аутентичности.

История же Кабо-Верде началась в период между 1456 и 1460 годами, когда португальские мореплаватели впервые высадились на эти совершенно безлюдные в то время острова. Удобное географическое положение быстро превратило архипелаг в ключевой транзитный узел для работорговли и морских экспедиций. Лишь 5 июля 1975 года страна обрела долгожданную независимость от Португалии.

Главным свидетелем тех бурных времен является город Сидаде-Велья на острове Сантьягу – первое европейское колониальное поселение в тропиках, которое сегодня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуливаясь мимо величественных руин Королевской крепости Сан-Филипе, возвышающейся над океаном, можно почувствовать дух эпохи Великих географических открытий.

Самые красивые пейзажи Кабо-Верде: смотрите видео ScenicRelaxationFilms

Чем поражают контрасты застывшей лавы и изумрудных долин Кабо-Верде?

География архипелага поражает разнообразием – ландшафты меняются от почти лунных пустынных равнин до изумрудных террасированных долин на Санту-Антан. Настоящей жемчужиной для любителей острых ощущений является остров Фого, где возвышается действующий вулкан Пику-ду-Фого высотой 2829 метров.

Здесь смельчаки могут подняться прямо к кратеру, а после спуска продегустировать местное вино, виноград для которого выращивают непосредственно в кальдере. Оно обладает уникальным минеральным вкусом благодаря богатой микроэлементами вулканической золе, на которой растут ягоды.

Для тех, кто предпочитает классический пляжный отдых и водные виды спорта, идеальным выбором станет остров Сал. Его визитной карточкой является роскошный пляж Санта-Мария с бирюзовой водой и мелким белым песком. И именно его успели прозвать "Карибами без джетлага" из-за комфортной даже зимой температуры воздуха около 25 градусов и прекрасных условий для отдыха.

Помимо виндсерфинга и кайтинга, Сал предлагает уникальный опыт – купание в соленом озере внутри потухшего вулканического кратера Педра-де-Луме. Благодаря чрезвычайно высокой концентрации соли здесь можно без каких-либо усилий лежать на поверхности воды, как в Мертвом море. А всего в нескольких километрах, в Шарк-Бэй, туристы могут побродить по мелководью рядом с безобидными лимонными акулами.

Где находится Кабо-Верде: показываем на карте

Боа-Вишта и Сан-Висенте: музыка души и дикая природа

Для любителей приключений на Кабо-Верде организуют поездки к MS Cabo Santa Maria. Это легендарный испанский грузовой корабль, который в 1968 году сел на мель и сегодня является главным фотосимволом и визитной карточкой острова Боа-Вишта.

Кроме того, это место привлекает невероятной дикой природой. С середины февраля до конца мая здесь можно наблюдать за величественными горбатыми китами, которые проплывают всего в 500 метрах от берега, и к ним организуют лодочные экскурсии из гавани Сал-Рей. Та самая Боа-Вишта является уникальным местом гнездования редких морских черепах, где можно отдохнуть в абсолютной гармонии с природой.

Кабо-Верде невозможно представить и без музыкального стиля морна – тоскливых, глубоких и чрезвычайно эмоциональных мелодий, которые прославила на весь мир легендарная Сезария Эвора. Остров Сан-Висенте и его культурная столица Минделу называют сердцем этого искусства.

Турист побывал на Кабо-Верде и поделился интересным опытом: смотрите видео iAmCollinsNkem

Почему Кабо-Верде переживает бум интереса?

Настоящим катализатором огромного интереса к Кабо-Верде стал исторический прорыв национальной сборной по футболу на Чемпионат мира 2026 года. Сенсационный дебют этой маленькой страны на Мундиале мгновенно привлек к ней внимание миллионов болельщиков и СМИ по всему миру. Это вызвало колоссальный рост поисковых запросов на авиабилеты и туры на архипелаг – люди стремятся своими глазами увидеть родину футбольных героев.

Помимо футбольного ажиотажа, путешественников привлекает то, что Кабо-Верде предлагает прекрасную и доступную альтернативу Тенерифе или Египту. Недельный отпуск на двоих вместе с перелетом может обойтись примерно в полторы тысячи евро, при этом большинство отелей работают по системе "все включено", а пляжи остаются широкими и не слишком переполненными.

Планируя поездку, стоит помнить о нескольких важных нюансах. Местная валюта – эскудо Кабо-Верде – жестко привязана к евро, однако для расчетов на небольших островах обязательно нужно иметь наличные. Также перед поездкой необходимо пройти онлайн-регистрацию в системе EASE и оплатить аэропортовый сбор и туристический налог – вместе это около 34 евро.