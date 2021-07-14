Кабмин принял решение о сроке действия COVID сертификатов: сколько он будет действовать
14 июля 2021 , 22:16Читати новину українською
Источник:телеграм нардепа Гончаренко
Кабинет министров принял изменения в приложение к Порядку формирования и использования сертификата о вакцинации. Теперь есть четкий срок действия, но он касается только внутреннего COVID-сертификата.
Вместе с документом о прививках приняли сроки действия ПЦР-тестирования и справки о выздоровлении от перенесенной острой респираторной болезни СОVID-19.
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Каким будет срок действия документа о прививках
Согласно опубликованным документам, срок действия ковидних сертификатов составит 180 суток, а ПЦР-тестов – 72 часа. После выздоровления от коронавируса украинцы также смогут получить COVID-сертификат на полгода.
Сертификаты сейчас является исключительно внутренним документом.К слову, 14 июля Украина попала в "зеленый список" ЕС. Но это не означает автоматического попадания в этот перечень, отметили в Министерстве иностранных дел.