Разом із документом про щеплення ухвалили терміни дії ПЦР-тестувань та довідки про одужання від перенесеної гострої респіраторної хвороби СОVID-19.
До теми Інстаграмна Україна: локації, де кожному треба зробити знімок
Яким буде термін дії документу про щеплення
Відповідно до опублікованих документів, термін дії ковідних сертифікатів становитиме 180 діб, а ПЦР-тестів — 72 години. Після одужання від коронавірусу українці також зможуть отримати COVID-сертифікат на пів року.
Сертифікати наразі є виключно внутрішнім документом.