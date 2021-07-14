Разом із документом про щеплення ухвалили терміни дії ПЦР-тестувань та довідки про одужання від перенесеної гострої респіраторної хвороби СОVID-19.

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Яким буде термін дії документу про щеплення

Відповідно до опублікованих документів, термін дії ковідних сертифікатів становитиме 180 діб, а ПЦР-тестів — 72 години. Після одужання від коронавірусу українці також зможуть отримати COVID-сертифікат на пів року.

Сертифікати наразі є виключно внутрішнім документом.

До слова, 14 липня Україна потрапила до "зеленого списку" ЄС. Але це не означає автоматичного потрапляння до цього переліку, зазначили у Міністерстві закордонних справ.