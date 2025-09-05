Мы продолжаем узнавать об интересных местах и странах, которые буквально украли сердца наших знаменитостей. На этот раз узнаем, от какого государства в восторге певец Julik.

Как отметил артист, он жил в этой стране на протяжении нескольких лет. 24 Канал пообщался с Julik и теперь знает, куда бы он отправился без всяких сомнений.

Какая любимая страна певца Julik?

Да, и без сомнения, это Италия. Я жил там несколько лет, и эта страна навсегда осталась в моем сердце. Ее города – это живой музей под открытым небом: каждая улица дышит историей, каждая площадь имеет свой шарм,

– отметил артист.



Италия очаровывает и манит туристов / Фото frimufilms

В то же время он добавил, что его больше всего поразили благотворительные концерты для украинцев, которые живут за рубежом. Как пояснил Julik, когда поешь для людей, которые скучают по родному дому, видишь их слезы и улыбки – это эмоции, которые невозможно забыть.

