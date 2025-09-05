Несколько подобных плохих советов из тиктока пересказала в своем видео путешественница alina_essa, пишет 24 Канал. К своему огорчению, женщина в их ошибочности убедилась на собственном опыте.

"О них гудел весь тикток – а они невкусные": куда в Риме на самом деле не стоит идти?

Каждый турист хотел бы насладиться настоящей Италией, а Рим видеть кульминацией этих наслаждений. И вот часто, учитывая популярность соцсетей, они обращаются к ним за советами. Но не все рекомендации из тиктока стоят времени и усилий. Блогерша alina_essa назвала те, что испортили ей день в Риме. Ее история – это короткий урок о том, каких туристических ловушек стоит избегать.

Рим встречает толпами туристов, поэтому готовьтесь к очередям. По рекомендации из тиктока, путешественница посетила церковь Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, где поставили специальное зеркало для инстаграмных фото. Но после часа в очереди сделать не удалось ни одной хорошей фотографии. Поэтому красоту храма лучше созерцать без спешки, просто стоя внутри.

Еще одна разрекламированная локация – заведение All'Antico Vinaio, где за 10 евро предлагают бутерброды. После еще одного часа ожидания путешественница разочаровалась – вкус не оправдал ажиотажа. Об этих бутербродах "гудит весь тикток", говорит в видео alina_essa, но "они вообще не вкусные".

Римские ловушки для туристов, которые могут портить вам день: смотрите видео alina_essa

Вместо этого женщина советует посетить Osteria da Fortunata, где подают невероятную хендмейд пасту. Хотя очередь здесь также немалая, вкус блюд действительно стоит ожидания.

В общем, город блогерше понравился. И главный ее совет – не гнаться за трендами тиктока, а наслаждаться моментом. Простые прогулки здесь могут подарить больше эмоций, чем разрекламированные локации. Так что исследуйте Рим неторопливо, и он подарит вам незабываемые впечатления.

