Ми продовжуємо дізнаватись про цікаві місця та країни, які буквально вкрали серця наших знаменитостей. Цього разу дізнаймось, від якої держави у захваті співак Julik.

Як зазначив артист, він мешкав у цій країні впродовж кількох років. 24 Канал поспілкувався з Julik і тепер знає, куди б він вирушив без жодних сумнівів.

Яка улюблена країна співака Julik?

Так, і без сумніву, це Італія. Я жив там кілька років, і ця країна назавжди залишилася в моєму серці. Її міста – це живий музей просто неба: кожна вулиця дихає історією, кожна площа має свій шарм,

– зауважив артист.



Італія зачаровує та вабить туристів / Фото frimufilms

Водночас він додав, що його найбільше вразили благодійні концерти для українців, котрі мешкають за кордоном. Як пояснив Julik, коли співаєш для людей, котрі сумують за рідною домівкою, бачиш їхні сльози й усмішки – це емоції, які неможливо забути.

