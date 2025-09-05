Народний артист України Павло Зібров розповів 24 Каналу, що для нього найкращим місцем відпочинку є дім. За словами співака, його надихає та наповнює природа.

Як відпочиває Павло Зібров?

Зібров поділився, що вдома має сад і город, а також невеличкий ставочок. Саме в цьому місці артист може розвантажитися.

Найкраще я відпочиваю вдома. У мене є город, сад, невеличкий ставочок, собака-вівчарка, поряд ліс – природа надихає й наповнює. Там я справді можу розвантажитися і перезавантажитися,

– сказав він.

Також композитор поділився, як відпочиває за кордоном. За словами Зіброва, за межами України відчуває своєрідну свободу, адже там його ніхто не відволікає.

"А за кордоном відпочинок для мене інший: там мене ніхто не знає, ніхто не відволікає. Можу спокійно йти вулицею, їсти морозиво й не думати, чи я причепурений, чи ні. Це теж своєрідна свобода", – сказав артист.

