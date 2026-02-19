Это место в Украине напоминает озеро Комо: видео с локации, которая переносит в Италию

Чтобы почувствовать атмосферу знаменитого озера Комо, не обязательно бронировать билеты в Европу. В Украине есть локация, которая удивляет сходством с этим культовым итальянским пейзажем. Здесь тоже есть зеленые склоны, бирюзовая вода и красивые пейзажи.

Пользовательница тиктока @mellllera рассекретила одно место, которое очень ее удивило и напомнило итальянское озеро Комо. Расположено оно на Закарпатье.

Где в Украине найти локацию, которая напоминает озеро Комо?

По словам туристки, такого места она не видела еще нигде в Украине. Здесь есть огромная гора, чистая бирюзовая вода и очень красивая и ухоженная территория. Говорится о пансионате "Черная гора" в городе Виноградов. Здесь, у подножия горы, есть красивое озеро, которое окружают много деревьев.

По словам путешественницы, за вход она заплатила 300 гривен и уже не может дождаться лета, чтобы приехать сюда снова.

Украинка показала локацию на Закарпатье, которая напоминает озеро Комо: видео

Как указано на сайте пансионата "Черная гора", глубина озера составляет 8 метров. На территории есть беседки, отель, бассейн и другие развлечения. Каждое лето это место становится популярным для отдыха среди местных и туристов. Отдыхающие приезжают сюда, чтобы перезагрузиться и отдохнуть с красивыми пейзажами.



Невероятная локация на Закарпатье / Фото "Черная гора"

Обратите внимание! На настоящем озере Комо скоро начнется самый красивый сезон. С апреля по июнь здесь цветут розово-фиолетовые глицинии, которые превращают это место в настоящую сказку.

Какие еще интересные локации посмотреть на Закарпатье?