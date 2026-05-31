Туристы их обожают: 5 пляжей Испании, которые выглядят нереально красиво
Испания в этом году в очередной раз подтвердила статус одного из лучших направлений Европы. Страна получила награды Blue Flag на рекордных 794 пляжах за чистоту воды, гигиену, безопасность и качество инфраструктуры.
Больше всего таких пляжей расположены на побережье Коста-Бланка, где в этом году отметили 151 локацию, пишет Daily Mail. В список самых интересных пляжей вошли курортные места на Коста-дель-Соль и спокойные бухты Менорки.
В подборке представлены 5 пляжей, на которые можно смело ехать уже этим летом и получить здесь лучшие впечатления от отпуска.
Какие пляжи Испании заслуживают внимания?
Кала Лануза, Эль-Кампельо
В 2026 году Кала Лануза впервые получила награду "Голубой флаг". Здесь песчаный пляж окружен пальмами и подходит не только для спокойного пляжного отдыха, но и для любителей снорклинга и поиска крабов.
В пик сезона здесь достаточно многолюдно, а вот за спокойной атмосферой можно сюда приезжать в другие месяцы. По вечерам здесь довольно шумно, повсюду слышна живая музыка, поэтому чувствуется настоящий летний отдых.
Кала-Галдана, Менорка
Этот пляж считается одним из самых знаменитых на Менорке. Белоснежный песок и живописная бухта создают идеальные условия для отдыха.
Высокое качество морской воды и меры безопасности, в частности присутствие спасателей в сезон, помогли пляжу получить награду "Голубой флаг". Туристы здесь отмечают красивые виды и хорошие рестораны. Пляж идеально подходит для романтического путешествия и семейного отдыха.
Сон-Боу, Менорка
Сон-Боу является самым длинным пляжем Менорки – его протяженность достигает аж 2,5 километров. Здесь красивые голубые воды, песчаные берега и впечатляющие скалы. Этот пляж советуют семьям с детьми благодаря мелководью.
Прайя-дас-Катедрайс, Галисия
Этот пляж относится к самым впечатляющим природным достопримечательностям побережья Галисии. Его название, что переводится как "соборы", связано с огромными каменными арками и скальными образованиями, которые напоминают готическую архитектуру.
Однако стоит учесть, что посетить пляж можно только во время отлива, а в период с июля по сентябрь здесь может понадобиться бронирование.
Бурриана, Нерха
Пляж Бурриана уже много лет остается одним из самых любимых мест отдыха среди туристов и местных жителей. Отдыхающих здесь привлекает сочетание хорошо развитой инфраструктуры и оживленной атмосферы.
Бурриана – достаточно доступный пляж, а путешественники здесь отмечают хорошую доступность к многочисленным барам, ресторанов и магазинов.
Куда стоит поехать в Испании?
Туристам советуют обратить внимание на Валенсию. Это третий по величине город Испании расположен на восточном побережье Пиренейского полуострова.
Одна из главных визитных карточек города – комплекс Город науки и искусств, построен в старом русле реки Турия.
Здесь расположены:
- Дворец искусств "Королева София";
- Музей науки "Принц Филипп";
- Океанографический музей.
Среди других знаковых мест – Валенсийские ворота и 15 мостов, ставших символом города. Город радует климатом – здесь около 300 солнечных дней в году и только около 20 дождливых. Именно в этом городе появилась паэлья, поэтому туристам обязательно стоит ее попробовать.