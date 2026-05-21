8 популярных стран, которые этим летом откровенно не рады иностранным туристам: в чем причина
- Популярные туристические страны вводят строгие ограничения, высокие налоги и требования сбора личных данных для иностранных посетителей из-за чрезмерного туризма.
- Есть альтернативные направления, такие как Малайзия или Черногория, которые предлагают гостеприимный прием без лишних ограничений и контроля.
Из-за чрезмерного туризма популярные курорты мира внедряют жесткие ограничения, высокие налоги и даже сбор конфиденциальных данных. Однако для каждого такого направления есть более гостеприимные альтернативы, которые подарят незабываемый отдых без лишних хлопот.
В последнее время известные туристические локации все чаще создают искусственные барьеры для путешественников, пытаясь переориентироваться на исключительно состоятельных гостей, пишет Travel Off Path. Такая политика уже приводит к серьезному оттоку отдыхающих среднего класса.
Попытки превратить популярные курорты в закрытые зоны отдыха для избранных вызывают обратную реакцию. Бюджетные туристы предпочитают тратить свои деньги там, где им действительно рады, ведь именно средний класс наполняет местные бюджеты и поддерживает бизнес в межсезонье.
Однако такая стратегия ограничения доступа имеет обратный эффект. Дело в том, что 99% путешественников, составляющих средний класс, – это как раз те, кто поддерживает работу местных кафе, ресторанов и малого бизнеса. Из-за ограничений страны столкнуться со спадом туристического потока, а это скажется на доходах местной экономики.
Почему Таиланд ограничивает въезд и какая есть альтернатива?
Эта популярная азиатская страна решила сократить срок безвизового пребывания для граждан 93 стран (в том числе и Украины) с 60 до 30 дней. Кроме того, планируется внедрение обязательного въездного сбора в размере 300 бат (около 407 гривен) за выход из самолета. Власти стремятся отсеять бюджетных путешественников, но это уже привело к снижению турпотока в начале 2026 года более чем на 7%.
Как сообщает издание The Guardian, такие жесткие меры обусловлены борьбой с транснациональной преступностью, нелегальным трудоустройством и теневым бизнесом. Процедура продления пребывания также усложнится: автоматического продления больше не будет, а туристам придется лично обращаться в иммиграционный офис и объяснять причины задержки офицеру.
Поэтому государственное агентство экономического планирования Таиланда снизило прогноз по количеству иностранных гостей на 2026 год до 32 миллионов человек. Ситуацию осложняет и подорожание авиатоплива из-за конфликтов на Ближнем Востоке, о чем пишет Bloomberg.
Альтернатива: Отличным вариантом является Малайзия. Здесь действует простой 90-дневный безвизовый режим для большинства западных стран, а столица Куала-Лумпур искренне рада каждому гостю.
Как Испания и Италия борются с наплывом отдыхающих?
Испания не только повышает налоги, но и требует от туристов предоставления огромного количества личных данных. Согласно Королевскому указу 933/2021, отели и агентства по аренде авто обязаны собирать до 42 пунктов конфиденциальной информации о каждом клиенте, включая данные кредитных карт и родственные связи, для передачи в базу данных Министерства внутренних дел.
К тому же по стране катится волна антитуристических протестов. Например, на Майорке под угрозой оказался знаменитый пляж Эс-Кало-дес-Моро. Из-за чрезмерного наплыва людей отдыхающие ежедневно бессознательно выносят на обуви и полотенцах до 70 килограммов песка, что за сезон составляет около 6 тонн уникального покрытия.
Альтернатива: Черногория. Здесь путешественников ждет такое же удивительное средиземноморское побережье и богатая история, но без тотального контроля и вмешательства в приватность.
В Италии же внедряют плату за пребывание в общественных местах. В Венеции однодневные туристы должны платить за вход в город, а в Риме планируют сделать платным доступ к фонтану Треви. Мэры городов вводят штрафы за сидение на исторических лестницах или перекус на улице.
Альтернатива: Хорватия. Адриатическое побережье предлагает глубокую европейскую историческую атмосферу и древние города без постоянного надзора со стороны местных властей.
Какие ограничения действуют в США и Нидерландах?
В США усилили проверки на границе, ввели обязательный залог в размере 15 тысяч долларов для туристов из некоторых стран и повысили цены на билеты в национальные парки. Поэтому страна фиксирует значительный дефицит в сфере туризма, поскольку путешественники выбирают другие направления.
Альтернатива: Панама. Это крупный экономический центр с первоклассной инфраструктурой и благоприятной для англоязычных туристов средой.
Нидерланды, в частности Амстердам, проводили рекламные кампании с призывом к туристам держаться подальше. Кроме того, в городе действуют самые высокие туристические налоги – НДС на краткосрочное проживание вырос с 9% до 21%.
Альтернатива: Дания. Копенгаген запустил инициативу CopenPay, которая вознаграждает путешественников бесплатным питанием и входом в музеи за экологическое поведение, например, за езду на велосипеде.
Почему Япония, Исландия и Канада закрывают свои двери?
Япония борется с чрезмерным туризмом повышением налогов и ограничением доступа к популярным достопримечательностям, в частности к горе Фудзи. В Киото налог на отели класса люкс вырос на 900%.
Альтернатива: Южная Корея. Она предлагает захватывающее сочетание сверхсовременных городов и древних храмов без заоблачных сборов.
Исландия в 2026 году ввела сборы за пользование дорогами на основе пройденных километров. Арендованные авто отслеживают каждый километр, из-за чего туристы получают огромные счета в конце путешествия.
Альтернатива: Норвегия. Страна предлагает фьорды мирового класса и невероятную природную красоту с глубоким уважением к праву людей на доступ к природе.
Канада активно ограничивает доступ к своим границам. Правительство отстроило цифровую стену для остального мира, внезапно вернув визы для граждан Мексики. Из-за использования программы "Chinook" для массовой обработки документов уровень отказов в гостевых визах достиг рекордных 54%.
Альтернатива: Аргентина. Патагония предложит невероятные горы, просторы и ледники без бюрократических сложностей с визами.
Что нельзя делать туристам в некоторых странах?
Кроме ограничений на въезд и высоких налогов, путешественникам также следует заранее изучать внутренние правила стран, ведь некоторые привычные вещи там могут быть под строгим запретом. В частности, в разных уголках мира действуют довольно неожиданные ограничения:
- В Сингапуре запрещено употреблять популярный фрукт дуриан в общественных местах из-за его специфического запаха, а также действует строгое табу на жевательную резинку.
- В США еще с 1971 года запрещен импорт традиционного шотландского хаггиса, а привычное для многих шоколадное яйцо "Киндер-сюрприз" классифицируется как опасное для детей.
- Поэтому, перед планированием гастрономического тура рекомендуем подробнее узнать, какая еда оказалась под запретом в разных странах.
