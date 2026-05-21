Останнім часом відомі туристичні локації все частіше створюють штучні бар'єри для мандрівників, намагаючись переорієнтуватися на винятково заможних гостей, пише Travel Off Path. Така політика вже призводить до серйозного відтоку відпочивальників середнього класу.

Спроби перетворити популярні курорти на закриті зони відпочинку для обраних викликають зворотну реакцію. Бюджетні туристи воліють витрачати свої гроші там, де їм дійсно раді, адже саме середній клас наповнює місцеві бюджети та підтримує бізнес у міжсезоння.

Проте така стратегія обмеження доступу має зворотний ефект. Річ у тому, що 99% мандрівників, що складають середній клас, – це якраз ті, хто підтримує роботу місцевих кафе, ресторанів та малого бізнесу. Через обмеження країни можуть зіткнутися зі спадом туристичного потоку, а це позначиться на доходах місцевої економіки.

Чому Таїланд обмежує в'їзд та яка є альтернатива?

Ця популярна азійська країна вирішила скоротити термін безвізового перебування для громадян 93 країн (зокрема й України) з 60 до 30 днів. Крім того, планується впровадження обов'язкового в'їзного збору в розмірі 300 бат (близько 407 гривень) за вихід із літака. Влада прагне відсіяти бюджетних мандрівників, але це вже призвело до зниження турпотоку на початку 2026 року більш ніж на 7%.

Як повідомляє видання The Guardian, такі жорсткі заходи зумовлені боротьбою з транснаціональною злочинністю, нелегальним працевлаштуванням та тіньовим бізнесом. Процедура продовження перебування також ускладниться: автоматичного подовження більше не буде, а туристам доведеться особисто звертатися до імміграційного офісу та пояснювати причини затримки офіцеру.

Через це державне агентство економічного планування Таїланду знизило прогноз щодо кількості іноземних гостей на 2026 рік до 32 мільйонів осіб. Ситуацію ускладнює й здорожчання авіапалива через конфлікти на Близькому Сході, про що пише Bloomberg.

Альтернатива: Чудовим варіантом є Малайзія. Тут діє простий 90-денний безвізовий режим для більшості західних країн, а столиця Куала-Лумпур щиро рада кожному гостю.

Як Іспанія та Італія борються з напливом відпочивальників?

Іспанія не лише підвищує податки, а й вимагає від туристів надання величезної кількості особистих даних. Згідно з Королівським указом 933/2021, готелі та агенції з оренди авто зобов'язані збирати до 42 пунктів конфіденційної інформації про кожного клієнта, включаючи дані кредитних карток та родинні зв'язки, для передачі до бази даних Міністерства внутрішніх справ.

До того ж країною котиться хвиля антитуристичних протестів. Наприклад, на Майорці під загрозою опинився знаменитий пляж Ес-Кало-дес-Моро. Через надмірний наплив людей відпочивальники щодня несвідомо виносять на взутті та рушниках до 70 кілограмів піску, що за сезон становить близько 6 тонн унікального покриття.

Альтернатива: Чорногорія. Тут на мандрівників чекає таке ж дивовижне середземноморське узбережжя та багата історія, але без тотального контролю та втручання у приватність.

В Італії ж впроваджують плату за перебування у громадських місцях. У Венеції одноденні туристи мають платити за вхід до міста, а в Римі планують зробити платним доступ до фонтану Треві. Мери міст вводять штрафи за сидіння на історичних сходах чи перекус на вулиці.

Альтернатива: Хорватія. Адріатичне узбережжя пропонує глибоку європейську історичну атмосферу та стародавні міста без постійного нагляду з боку місцевої влади.

Які обмеження діють у США та Нідерландах?

У США посилили перевірки на кордоні, запровадили обов'язкову заставу у розмірі 15 тисяч доларів для туристів з деяких країн та підвищили ціни на квитки до національних парків. Через це країна фіксує значний дефіцит у сфері туризму, оскільки мандрівники обирають інші напрямки.

Альтернатива: Панама. Це великий економічний центр із першокласною інфраструктурою та сприятливим для англомовних туристів середовищем.

Нідерланди, зокрема Амстердам, проводили рекламні кампанії із закликом до туристів триматися подалі. Крім того, у місті діють найвищі туристичні податки – ПДВ на короткострокове проживання зріс з 9% до 21%.

Альтернатива: Данія. Копенгаген запустив ініціативу CopenPay, яка винагороджує мандрівників безкоштовним харчуванням та входом до музеїв за екологічну поведінку, наприклад, за їзду на велосипеді.

Чому Японія, Ісландія та Канада закривають свої двері?

Японія бореться з надмірним туризмом підвищенням податків та обмеженням доступу до популярних пам'яток, зокрема до гори Фудзі. У Кіото податок на готелі класу люкс зріс на 900%.

Альтернатива: Південна Корея. Вона пропонує захоплююче поєднання надсучасних міст і стародавніх храмів без захмарних зборів.

Ісландія у 2026 році ввела збори за користування дорогами на основі пройдених кілометрів. Орендовані авто відстежують кожен кілометр, через що туристи отримують величезні рахунки наприкінці подорожі.

Альтернатива: Норвегія. Країна пропонує фіорди світового класу та неймовірну природну красу з глибокою повагою до права людей на доступ до природи.

Канада активно обмежує доступ до своїх кордонів. Уряд відбудував цифрову стіну для решти світу, раптово повернувши візи для громадян Мексики. Через використання програми "Chinook" для масової обробки документів рівень відмов у гостьових візах досяг рекордних 54%.

Альтернатива: Аргентина. Патагонія запропонує неймовірні гори, простори та льодовики без бюрократичних складнощів із візами.

Щоб уникнути переповнених локацій та захмарних цін, експерти радять обирати менш розкручені, але не менш дивовижні місця. Для тих, хто прагне спокійного відпочинку біля води без натовпів, існують чудові небанальні пляжні напрямки, серед яких затишні міста-скелі та тропічні острови.

Що не можна робити туристам у деяких країнах?

Окрім обмежень на в'їзд та високих податків, мандрівникам також слід заздалегідь вивчати внутрішні правила країн, адже деякі звичні речі там можуть бути під суворою забороною. Зокрема, у різних куточках світу діють досить несподівані обмеження: