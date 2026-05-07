Уже не Рим и Париж: какие два города Европы признали самыми модными для путешествия этим летом

Путешественники все чаще выбирают не классические маршруты с толпами у Колизея или Эйфелевой башни, а малоизвестные города с атмосферой, красивыми улицами и колоритом. 2026 году главными фаворитами стали вовсе не Рим и Париж – внимание туристов приковали два европейских города, о которых вы раньше могли даже не слышать.

Туристический сервис Tripadvisor на основе отзывов туристов определил два города, которые стремительно набирают популярность. Их стоит посетить именно этим летом, пока еще туризм не стал таким массовым и не уничтожил их атмосферу.

Какие города Европы признали самыми модными для летнего путешествия?

Тропеа, Италия

На берегу Тирренского моря в регионе Колабрия есть курорт, который сравнивают с Позитано, до того как его заполнили роскошные яхты и круизные лайнеры. Здесь дома возвышаются прямо на скале, а море имеет красивый бирюзовый оттенок. В старом городе можно побродить по извилистым узким улочкам, полюбоваться архитектурой храмов и увидеть виды на побережье.

Летом местный пляж Spiaggia Della Rotonda переполнен отдыхающими, но большинство из них – итальянцы. Для туристов это отличная возможность больше погрузиться в атмосферу страны, ведь здесь не везде поймут английский.

Коктейль на основе итальянского битера Campari обойдется здесь в 10 евро, а ночь в отеле среднего класса около 95 евро. Это не очень бюджетно, но дешевле, чем в более популярных курортах Италии.

Бильбао, Испания

Пока Канарские острова и Барселона борются с чрезмерным туризмом, на севере Испании популярности набирает новый город – Бильбао. У него нет выхода к морю, но туристы могут поехать в соседние Сан-Себастьян и Ондаррибию, где есть прекрасные песчаные пляжи. Однако надо быть готовым, что вода здесь не такая теплая, как в Средиземном море, ведь это Атлантический океан.

Бильбао это настоящая скрытая жемчужина Испании, которая лежит в устье реки Нервьон. Расположение между гор, живописная река в городе и красивая архитектура делают этот город идеальным для городского путешествия.

Одна из самых популярных локаций города, которую должны увидеть все, кто сюда приехал – это музей Гуггенхайма. Это футуристическое здание напоминает огромный корабль, который движется по реке к центру города.

Как пишет Express, благодаря своей романтической атмосфере Бильбао подойдет влюбленным парам, которые больше не хотят ехать в Париж. Кроме того, здесь очень вкусная кухня – эксперты советуют попробовать стейк txuletas и рыбное рагу kokotxas.

А куда не стоит ехать этим летом?

Ранее мы писали о 7 местах в Европе, которых туристам лучше избегать этим летом. Причины разные – жара, переполненность, завышенные цены и тому подобное. В списке оказались Венеция, греческий остров Санторини, Рим, Амстердам, Амальфитанское побережье и тому подобное. Чтобы по-настоящему почувствовать эти места и насладиться ими, лучше ехать в несезон, а летом выбирать менее популярные места.

Кстати, греческому острову Санторини есть три замечательные не такие дорогие, и не такие переполненные туристами альтернативы.