Увидеть сейчас или никогда: 7 туристических мест, которые могут исчезнуть до конца века

Часто люди откладывают путешествия на потом – когда будет больше денег, более спокойная работа, лучшие времена и тому подобное. Однако из-за глобального потепления некоторые места могут исчезнуть или кардинально измениться. Нет времени, чтобы откладывать поездку – ее надо планировать на сейчас.

В течение следующих десятилетий некоторые известные локации мира могут оказаться под водой. По данным Межправительственной группы экспертов, к 2100 году изменение климата приведет к повышению уровня моря в мире на 32 – 84 сантиметра, что спровоцирует непоправимые последствия. Об этом сообщает Daily Mail.

Какие туристические места могут вскоре исчезнуть?

1. Мальдивы. Мальдивы – это самая низко расположенная страна в мире, ее самая высокая точка достигает всего 2,3 метра над уровнем моря. Если уровень моря продолжит повышаться, то 80% островов страны станут непригодными для жизни уже к 2050 году.

2. Багамские острова. Здесь проблема похожая – повышение уровня моря может затопить территорию. Однако ситуацию усугубляет известняковая геология островов, которая позволяет морской воде просачиваться сквозь землю, что, в свою очередь, провоцирует наводнения. Если негативная тенденция сохранится, большинство Багамских островов будут затоплены уже через 75 лет.

3. Фиджи. Этот тропический рай с белоснежными пляжами страдает из-за экстремальных погодных явлений. Сильные дожди приводят к наводнениям, которые разрушают инфраструктуру и экономику страны.

Островная страна Фиджи

4. Самоа. Из-за повышения температуры океана разрушается риф вокруг этого островного государства, который защищает его от мощных волн. Без рифа береговая линия Самоа станет обнаженной, что приведет к эрозии и наводнениям.

5. Сейшельские острова. Большинство населенных пунктов и инфраструктуры Сейшелов расположены на побережье. Поэтому даже малейшее повышение уровня моря будет иметь серьезные последствия для жизни людей.

6. Венеция. Ученые итальянского института геофизики и вулканологии обнаружили, что город опускается примерно на 1 – 2 миллиметра в год. Он буквально медленно тонет в воде, а способствует этому чрезмерный туризм.

7. Нидерланды. Четверть территории страны находится ниже уровня моря, а более половины населения проживает в районах, которым грозит затопление. Если средняя температура воздуха потеплеет на 2 градуса, то уровень моря может подняться на 1 метр, что серьезно угрожает Нидерландам.

Можно ли остановить негативные последствия для этих городов?

И хотя угроза исчезновения и провоцирует желание увидеть эти локации, но на самом деле в этом и проблема. Дело в том, что чрезмерный туризм и является одной из причин угрожающего сценария. Увеличение количества авиарейсов приводит к увеличению выбросов углерода, что способствует изменению климата.

Как пишет Science Alert, в ученых есть 4 варианта спасения Венеции от погружения под воду:

продолжение использования стратегии "открытая лагуна", вход в которую закрывается, когда есть риск наводнения. Однако она перестанет работать при повышении уровня моря на 1,25 метра, что прогнозируют до 2300 года; строительство кольцевых дамб вокруг города, которые защитят лагуну, но будут иметь негативное влияние на общую атмосферу; полное закрытие лагуны и, соответственно, города как порта; переселение жителей Венеции и перемещение всех культурных памятников на материк.

Сейчас лучшим вариантом считают кольцевые дамбы, но реализация такого большого инженерного проекта может занять 50 лет.

Кстати, по данным BBC, в Нидерландах на фоне угрозы затопления растет интерес к плавучим домам. Часть населения видит в таком образе жизни возможность спастись и сохранить свое имущество во время наводнения.

Живописная Венеция

Куда поехать туристам вместо Венеции?

Летом Венеция превращается в муравейник из туристов. Людей настолько много, что приходится везде стоять в очередях, а о спокойной прогулке можно забыть. Поэтому, чтобы не перегружать город и отдохнуть в спокойной атмосфере, стоит посетить Тревизо. Этот город расположен в 40 километрах от Венеции и здесь также есть красивые каналы и роскошная архитектура.

