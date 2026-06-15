Эль-Ниньо диктует новые правила: какие популярные туристические города оказались в тепловой ловушке

Новое исследование Оксфордского университета выявило мегаполисы, которые больше всего пострадают от экстремальных температур в связи с наступлением климатического явления Эль-Ниньо. Среди наиболее уязвимых мест оказались и популярные туристические направления.

Важно знать об этом, чтобы при необходимости иметь возможность вовремя изменить свои планы или привычки, связанные с путешествиями. Подробнее об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Какие города оказались в эпицентре самой большой климатической угрозы?

Масштабный анализ климатических угроз, опубликованный в научном журнале Sustainable Cities and Societies, показал поразительную неподготовленность многих мировых мегаполисов к грядущим температурным аномалиям. Ученые из Оксфордского университета оценили более двухсот городов по уровню опасности, уязвимости населения и способности противостоять экстремальной жаре.

И оказалось, что более 95% наиболее уязвимых к жаре мегаполисов сосредоточены в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Субсахарской Африке. А с жарой придется столкнуться, как свидетельствует официальное заявление Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), после наступления климатического явления Эль-Ниньо.

Абсолютным лидером антирейтинга и самым уязвимым к экстремальной жаре городом на планете признана иракская Аль-Басра. Сразу за ней в списке опасности расположились индийский Ахмадабад, столица Мали Бамако и еще один индийский мегаполис Нагпур.

Однако настоящим сюрпризом для туристов станет присутствие в этом списке любимых курортов и экскурсионных центров. Например, шумный Хошимин во Вьетнаме занял 16 место, величественный египетский Каир оказался на 22 позиции, а колоритный Бангкок в Таиланде расположился на 38 месте.

На противоположном конце списка, где царит относительная прохлада и безопасность, стоит город, чье присутствие там не удивляет – это Лондон. Его британские соседи также продемонстрировали высокую устойчивость – Глазго на 215 месте, а Бирмингем на 213.

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Спасут ли кондиционеры туристов от замкнутого круга жары?

Ученые отмечают, что волны жары становятся все чаще, продолжительнее и интенсивнее. Учитывая, что более половины мирового населения сейчас проживает в городах, а к 2050 году эта доля вырастет до двух третей, мегаполисы превращаются в критические горячие точки климатического воздействия.

Конечно, это не означает, что от поездок в любимый город, если он находится в топе самых жарких, следует отказаться. Но придется корректировать планы, выбирать более прохладный сезон или же адаптироваться.

Прежде всего, можно выбирать жилье с исправными и надежными кондиционерами. Они не спасут от экстремальных температур на улице (не сидеть же все время в комнате), поэтому стоит позаботиться и о портативных вентиляторах и охладителях. Но как бы то ни было, в любом случае придется гораздо четче определять пределы собственной терпимости к жаре.

В итоге: выбирая следующее направление для летнего путешествия, учитывайте не только красоту архитектуры и другие туристические прелести, но и климатические вызовы, чтобы ваш отпуск принес только приятные и безопасные воспоминания. Современный мир лучше открывать с умом.

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Как именно Эль-Ниньо меняет планы туристов и заставляет города адаптироваться?

По данным спутников NASA, в Тихом океане зафиксировали колоссальную волну теплой воды, что свидетельствует о формировании мощного Супер-Эль-Ниньо, из-за чего ближайшие годы рискуют стать самыми жаркими в истории наблюдений. Средняя глобальная температура летом может вырасти на 3 градуса.

Основной удар придется на страны Азии и Африки, но аномальная жара не обойдет стороной и Европу – например, совсем недавно ее Запад накрыл мощный тепловой купол, который принес исторические температурные рекорды в Великобританию, Францию и Испанию. Повышение температуры воздуха прогнозируют и в южных и центральных регионах Украины.

Из-за этого путешественники вынуждены кардинально менять свои привычки, все чаще переходя на так называемый "ночной туризм" – то есть пережидая пик жары в отелях, а на прогулки и осмотр достопримечательностей отправляясь после захода солнца. Популярные европейские города уже подстраиваются под этот тренд, например в Афинах Акрополь закрывают в самые жаркие часы с 12 до 17, а в Риме и Севилье заведения и достопримечательности работают до поздней ночи.